В Ростове-на-Дону начался судебный процесс по обвинению волгоградского генерала в терроризме (ФОТО)





В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону только что началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева и бизнесмена Владимира Зубкова. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда. Заседание проходит в открытом режиме, пояснили в ведомстве.





Напомним, судебные заседания откладывались несколько раз по разным причинам – из-за того, что подсудимых вовремя не могли доставить в Ростов-на-Дону, а также из-за карантина, который они пережидали в СИЗО.





Михаил Музраев и волгоградский предприниматель Владимир Зубков обвиняются в совершении террористического акта, незаконном обороте оружия и использовании служебных полномочий вопреки интересам службы.





Показания на экс-руководителя регионального СК дал бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, которого задержали после поджога дома губернатора Андрея Бочарова в ноябре 2016 года. Принимавшие участие в поджоге уже осуждены.









Фото пресс-службы Южного окружного военного суда.