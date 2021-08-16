В Ростове-на-Дону начался судебный процесс по обвинению волгоградского генерала в терроризме (ФОТО)

Расследования 16.08.2021 11:37
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16.08.2021 11:37
В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону только что началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева и бизнесмена Владимира Зубкова. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда. Заседание проходит в открытом режиме, пояснили в ведомстве.
Напомним, судебные заседания откладывались несколько раз по разным причинам – из-за того, что подсудимых вовремя не могли доставить в Ростов-на-Дону, а также из-за карантина, который они пережидали в СИЗО.
Михаил Музраев и волгоградский предприниматель Владимир Зубков обвиняются в совершении террористического акта, незаконном обороте оружия и использовании служебных полномочий вопреки интересам службы.
Показания на экс-руководителя регионального СК дал бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, которого задержали после поджога дома губернатора Андрея Бочарова в ноябре 2016 года. Принимавшие участие в поджоге уже осуждены.
Фото пресс-службы Южного окружного военного суда.
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