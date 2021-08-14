Двухлетний ребенок умер от коронавируса в Волгоградской области





Двухлетняя жительница Волжского скончалась от COVID в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе региона, в первые сутки появления симптомов заболевания родители вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Ребенка госпитализировали в инфекционное отделение Волгоградской областной детской клинической больницы, где была выполнена рентгенография органов грудной клетки.

У девочки диагностировали COVID-19 с двухсторонней пневмонией. Вылечить ребенка, к сожалению, не смогли. У маленькой пациентки были сопутствующие хронические заболевания – врожденный дефект эндокринной системы.

Ранее от последствий коронавируса в Волгоградской области скончались 19-летний житель Алексеевского района и две волгоградки в возрасте 21 и 23 лет.



