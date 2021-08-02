Дело о крупной взятке за куриные яйца дошло до суда в Волгограде

Расследования 02.08.2021 11:09
0
02.08.2021 11:09
Перед судом в Волгограде по обвинению в получении взятки в крупном размере предстанет ветеринарный врач Городищенской районной станции по борьбе с болезнями животных. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, сотрудник государственного бюджетного учреждения подозревается в выдаче ветеринарного свидетельства за взятку.
По материалам следствия, с марта 2017 по февраль 2020 года обвиняемый получил от директора одной из фирм, работающих в сфере оборота пищевой продукции, более 1,7 миллиона рублей за непроведение проверочных мероприятий и беспрепятственное предоставление ветеринарных свидетельств на реализацию куриных яиц.
Часть взятки была получена лично им, часть переведена на банковскую карту его супруги. В период с апреля 2017 по февраль 2020 года ветеринарный врач совершил еще одно аналогичное деяние, получив от руководителя другого юридического лица более 850 тысяч рублей. В этот раз часть денег была также передана лично ему, а часть переведена на банковскую карту его дочери.
Обвиняемый вину не признал.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось УЭБиПК ГУ МВД России по области. Расследование уголовного дела проводилось региональным СО СУ СК России.
Реклама
Задержанного в волгоградском супермаркете насильника девочки изолировали до осени02.08.2021 13:39
Расследования 02.08.2021 13:39
Прикурившему от Вечного огня волгоградцу грозит уголовное наказание02.08.2021 12:41
Расследования 02.08.2021 12:41
Под Волгоградом пастух подорвался на снарядах02.08.2021 07:45
Расследования 02.08.2021 07:45
Операция «маньяк»: разыскиваемого в Волгограде педофила задержали в магазине (ВИДЕО)01.08.2021 12:34
Расследования 01.08.2021 12:34
«Ни стадиона, ни Волги»: волгоградцев возвращают во времена беспросветной точечной застройки30.07.2021 19:29
Расследования 30.07.2021 19:29
Вкладчики рухнувшей в Волгограде финансовой пирамиды потеряли 10 миллионов рублей30.07.2021 17:04
Расследования 30.07.2021 17:04
Организатора концерта «Руки вверх!» судят в Волгограде30.07.2021 11:12
Расследования 30.07.2021 11:12
Жителя Волжского отправили в колонию строгого режима за оправдание терроризма30.07.2021 09:20
Расследования 30.07.2021 09:20
Скандальная закупка Волгоградского противочумного института «запахла» криминалом29.07.2021 09:43
Расследования 29.07.2021 09:43
В Волгограде мошенники нажились на сдаче в аренду несуществующих квартир29.07.2021 08:46
Расследования 29.07.2021 08:46
В Волгограде разыскивают маньяка-педофила28.07.2021 17:56
Расследования 28.07.2021 17:56
Вычислили по закладчику: полиция раскрыла крупную сеть наркоторговцев в Волгограде28.07.2021 17:03
Расследования 28.07.2021 17:03
Дело волгоградского генерала Музраева рассмотрит судья Генералов28.07.2021 11:29
Расследования 28.07.2021 11:29
Двоих обвиняемых по делу о взрыве газовой заправки в Волгограде отдали под суд27.07.2021 16:49
Расследования 27.07.2021 16:49
В Волгограде напавший на полицейских с железным прутом водитель уезжает в колонию27.07.2021 11:05
Расследования 27.07.2021 11:05
Реклама