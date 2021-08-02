Расследования

Дело о крупной взятке за куриные яйца дошло до суда в Волгограде

Расследования 02.08.2021 11:09
0
02.08.2021 11:09


Перед судом в Волгограде по обвинению в получении взятки в крупном размере предстанет ветеринарный врач Городищенской районной станции по борьбе с болезнями животных. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, сотрудник государственного бюджетного учреждения подозревается в выдаче ветеринарного свидетельства за взятку. 
По материалам следствия, с марта 2017 по февраль 2020 года обвиняемый получил от директора одной из фирм, работающих в сфере оборота пищевой продукции, более 1,7 миллиона рублей за непроведение проверочных мероприятий и беспрепятственное предоставление ветеринарных свидетельств на реализацию куриных яиц.
Часть взятки была получена лично им, часть переведена на банковскую карту его супруги. В период с апреля 2017 по февраль 2020 года ветеринарный врач совершил еще одно аналогичное деяние, получив от руководителя другого юридического лица более 850 тысяч рублей. В этот раз часть денег была также передана лично ему, а часть переведена на банковскую карту его дочери.
Обвиняемый вину не признал.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось УЭБиПК ГУ МВД России по области. Расследование уголовного дела проводилось региональным СО СУ СК России.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Расследования
02.08.2021 13:39
Расследования 02.08.2021 13:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.08.2021 12:41
Расследования 02.08.2021 12:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.08.2021 07:45
Расследования 02.08.2021 07:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.08.2021 12:34
Расследования 01.08.2021 12:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.07.2021 19:29
Расследования 30.07.2021 19:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.07.2021 17:04
Расследования 30.07.2021 17:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.07.2021 11:12
Расследования 30.07.2021 11:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.07.2021 09:20
Расследования 30.07.2021 09:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2021 09:43
Расследования 29.07.2021 09:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2021 08:46
Расследования 29.07.2021 08:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.07.2021 17:56
Расследования 28.07.2021 17:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.07.2021 17:03
Расследования 28.07.2021 17:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.07.2021 11:29
Расследования 28.07.2021 11:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.07.2021 16:49
Расследования 27.07.2021 16:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.07.2021 11:05
Расследования 27.07.2021 11:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:47
Еще один монах умер в мужском монастыре в Волгоградской области от коронавирусаСмотреть фотографии
13:39
Задержанного в волгоградском супермаркете насильника девочки изолировали до осениСмотреть фотографииCмотреть видео
13:37
Абоненты МегаФона смогут целый год бесплатно слушать Apple MusicСмотреть фотографии
13:06
Волгоградский облкомздрав обязали приспособить кареты неотложки для колясочниковСмотреть фотографии
12:51
Под Волгоградом водитель попал в занос и сбил детей-велосипедистовСмотреть фотографии
12:41
Прикурившему от Вечного огня волгоградцу грозит уголовное наказаниеСмотреть фотографии
12:31
Чиновников Волгоградской области озадачили перед началом учебного годаСмотреть фотографии
11:09
Дело о крупной взятке за куриные яйца дошло до суда в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:59
В Волгоградской области сгорели три постройки: погиб мужчинаСмотреть фотографии
08:43
В Волгоградской области выпал гигантский град (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
07:45
Под Волгоградом пастух подорвался на снарядахСмотреть фотографии
20:20
В Волгограде на похоронах перепутали гробыСмотреть фотографии
17:01
Забытые и разбитые: дороги во дворах Волгограда разваливаются на глазахСмотреть фотографии
14:15
Пик пройден?: заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области снизиласьСмотреть фотографии
13:05
КислоНемолочные продукты Садов Придонья названы инновацией годаСмотреть фотографии
12:34
Операция «маньяк»: разыскиваемого в Волгограде педофила задержали в магазине (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:15
Роспотребнадзор выясняет причины недомогания детей в волгоградском «Орленке»Смотреть фотографии
11:10
Военные из Индии прибыли в ВолгоградСмотреть фотографии
10:57
В Волгоградской области автомобиль с водителем утонули в озереСмотреть фотографии
10:45
Черный дым до небес: очевидцы сняли на видео горящий ангар под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:32
Под Волгоградом потушили угрожающий поселку лесной пожар (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:40
Вагончик тронется: в Волгоградской области подсчитали количество уехавших из регионаСмотреть фотографии
08:40
Огромную стелу из железобетона установят на въезде в ВолгоградСмотреть фотографии
22:14
Волгоградский "Ротор" выстрадал четвертую ничью в ФНЛ в матче с "Волгарем"Смотреть фотографии
19:10
Под Волгоградом подрядчик сорвал строительство детского сада по нацпроектуСмотреть фотографии
16:02
В цветущих лотосах в Волго-Ахтубинской пойме расплодились ужи и жабыСмотреть фотографии
14:09
ЗАГСы Волгоградской области меняют график работыСмотреть фотографии
13:17
Волгоград лишили матча сборной России с командой МальтыСмотреть фотографии
13:00
Цифры зашкаливают: Волгоградская область обновила антирекорд по заболеваемости COVID-19Смотреть фотографии
12:44
В Волгоградской области на спортивные мероприятия будут пускать по QR-кодамСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 