Дело о крупной взятке за куриные яйца дошло до суда в Волгограде





Перед судом в Волгограде по обвинению в получении взятки в крупном размере предстанет ветеринарный врач Городищенской районной станции по борьбе с болезнями животных. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, сотрудник государственного бюджетного учреждения подозревается в выдаче ветеринарного свидетельства за взятку.

По материалам следствия, с марта 2017 по февраль 2020 года обвиняемый получил от директора одной из фирм, работающих в сфере оборота пищевой продукции, более 1,7 миллиона рублей за непроведение проверочных мероприятий и беспрепятственное предоставление ветеринарных свидетельств на реализацию куриных яиц.

Часть взятки была получена лично им, часть переведена на банковскую карту его супруги. В период с апреля 2017 по февраль 2020 года ветеринарный врач совершил еще одно аналогичное деяние, получив от руководителя другого юридического лица более 850 тысяч рублей. В этот раз часть денег была также передана лично ему, а часть переведена на банковскую карту его дочери.

Обвиняемый вину не признал.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось УЭБиПК ГУ МВД России по области. Расследование уголовного дела проводилось региональным СО СУ СК России.



