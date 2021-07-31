



322 новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Волгоградской области – это новый рекордный показатель суточный заболеваемости в регионе, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральный оперативный штаб. Предыдущий рекордный показатель в 320 заболевших был сутками ранее.

Скончались от коронавируса 14 жителей региона. Всего от этой инфекции в Волгоградской области умерли 1818 человек. За сутки вылечились 305 пациентов.

Всего за время пандемии в регионе выявлено 71,2 тысячи случаев заболевания коронавирусом.



