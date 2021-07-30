Борьба с коррупцией

Приговор за хищение 34 миллионов у ЦКБ "Титан" огласили в Волгограде

Борьба с коррупцией 30.07.2021 17:17
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30.07.2021 17:17


За хищение у ОАО "ЦКБ "Титан" денежных средств на сумму свыше 34 миллионов рублей осужден в Волгограде бывший помощник гендиректора предприятия Илья Пятаков. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, Пятаков приговорен Краснооктябрьским районным судом к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда. Вину он не признал.
Установлено, что в 2014 году 35-летний Пятаков узнал от заместителя генерального директора ОАО "ЦКБ "Титан" о планируемом проведении открытого конкурса на заключение контракта на разработку, изготовление, поставку и монтаж нестандартизированного технологического оборудования на сумму свыше 40 миллионов рублей. Намереваясь похитить часть денежных средств, выделяемых в рамках контракта, Пятаков решил найти и привлечь подконтрольную ему фирму в качестве подрядчика, имеющего лицензию на проведение соответствующих работ. Он предложил своему знакомому - директору ООО "СК "ГеоЗемСтрой" - принять участие в открытом конкурсе, заверив последнего, что исполнение контракта будет формальным, а все необходимые работы будут выполнены иными подрядными организациями. За участие он пообещал 2% от стоимости контракта.
В июле 2014 года между ОАО "ЦКБ "Титан" и ООО "СК "ГеоЗемСтрой" был заключен контракт на 47,2 миллиона рублей. Предприятие перечислило денежные средства на расчетные счета ООО "СК "ГеоЗемСтрой", но фактически указанные в актах работы подрядчиком выполнены не были. Не намереваясь обеспечить в полной мере исполнение предусмотренных договором работ, Пятаков, используя фиктивные договоры субподряда, совершил хищение денежных средств ОАО "ЦКБ "Титан" на сумму более 34,2 миллиона рублей путем вывода их на счета подконтрольных ему фирм.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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