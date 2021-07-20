Здравоохранение

Ответственного за хранение и учет вакцин от COVID-19 в Волгоградской области выберут по конкурсу

Здравоохранение 20.07.2021 16:29
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20.07.2021 16:29


Организацию, которая будет отвечать за приемку, входной контроль, хранение, учет и выдачу вакцин от коронавируса в Волгоградской области, определят по итогам открытого электронного конкурса. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, с победителем будет заключен контракт до конца года на 11,8 миллиона рублей.
Компания, которой доверят учет и хранение поступающих в регион вакцин от COVID-19, должна выполнить определенные требования, чтобы качественно оказать услугу. Помимо наличия действующих лицензий на фармацевтическую деятельность, у нее должны быть собственные склады для хранения, оборудованные соответствующими морозильными камерами, системой вентиляции и пожаротушения. Площадь помещений склада должна предусматривать отдельные зоны для приемки вакцины, экспедиции, хранения препаратов, предназначенных для вакцинации, а также выявленной недоброкачественной и фальсифицированной продукции. Определенные требования предъявляются и к сотрудникам, которые должны иметь соответствующее образование и подготовку и обеспечивать  работу так называемой "холодовой цепи", которая позволяет сохранить иммуногенность вакцины. Также ответственная организация должна постоянно следить за сроком годности препаратов. 

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