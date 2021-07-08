Здравоохранение

Для «ловцов» штаммов COVID-19 в Волгограде закупят реагентов на 24,5 млн рублей

Здравоохранение 08.07.2021 16:24
0
08.07.2021 16:24


Для молекулярно-генетического мониторинга штаммов COVID-19 в Волгограде закупят реагентов на 24,5 миллиона рублей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, заказчиком электронного аукциона выступил ФКУЗ "Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт" Роспотребнадзора. На указанную сумму исполнитель должен поставить в течение 60 дней с момента заключения контракта 75 штук высокоточных сложных наборов и праймеров для исследования и определения вируса.
В настоящее время в Волгоградской области у больных коронавирусом выявляют преимущественно штамм "дельта". Как сообщил недавно на брифинге председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев, выборку делают сотрудники Роспотребнадзора. Так, к примеру, из 100 случаев, попавших в выборку, штамм "дельта" определяется в 17%. Также в регионе выявляется и британский штамм коронавируса.
Справка. Индийский штамм – это мутировавший вариант коронавируса SARS-CoV-2, который был выявлен в Индии в декабре 2020 года. Британский штамм, соответственно, обнаружили впервые в Великобритании в сентябре прошлого года. Обе мутации являются более заразными по сравнению с уханьским штаммом COVID-19. А также гораздо опасными в плане стремительного течения болезни и вероятности развития тяжелых случаев, приводящих к летальному исходу.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Здравоохранение
07.07.2021 16:57
Здравоохранение 07.07.2021 16:57
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
07.07.2021 14:17
Здравоохранение 07.07.2021 14:17
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
06.07.2021 13:55
Здравоохранение 06.07.2021 13:55
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
03.07.2021 09:59
Здравоохранение 03.07.2021 09:59
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.07.2021 12:16
Здравоохранение 02.07.2021 12:16
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
30.06.2021 10:59
Здравоохранение 30.06.2021 10:59
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
29.06.2021 16:41
Здравоохранение 29.06.2021 16:41
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.06.2021 16:31
Здравоохранение 29.06.2021 16:31
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
29.06.2021 15:19
Здравоохранение 29.06.2021 15:19
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.06.2021 14:06
Здравоохранение 29.06.2021 14:06
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.06.2021 08:27
Здравоохранение 29.06.2021 08:27
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.06.2021 18:47
Здравоохранение 27.06.2021 18:47
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.06.2021 12:05
Здравоохранение 27.06.2021 12:05
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.06.2021 12:30
Здравоохранение 26.06.2021 12:30
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.06.2021 10:20
Здравоохранение 24.06.2021 10:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:35
Волгоградские депутаты соберутся на экстренное заседание из-за коронавирусаСмотреть фотографии
16:24
Для «ловцов» штаммов COVID-19 в Волгограде закупят реагентов на 24,5 млн рублейСмотреть фотографии
16:24
МегаФон в пятый раз стал лидером по скорости интернета в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:00
Бывшего замначальника волгоградской колонии посадили за взяткиСмотреть фотографии
14:55
За гибель рыбы в покрасневшей реке под Волгоградом осудят мастера по ремонту оборудованияСмотреть фотографии
14:38
Водная перезагрузка: черепахи и карпы заселили пруд в центре Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:04
Троих рыбаков осудили за браконьерский улов на Хопре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:24
Волгоградцам объяснили, как пользоваться QR-кодом в ТЦ и ресторанахСмотреть фотографииCмотреть видео
12:23
Эксперты не нашли в Волгограде паразитов в арбузах и нектаринах из ИранаСмотреть фотографии
12:09
Тушили до глубокой ночи: три дома сгорели за сутки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:52
Бензин в Волгоградской области скромно дорожаетСмотреть фотографии
10:30
Жизнь с QR-кодом: в Волгоградской области ужесточили коронавирусные ограниченияСмотреть фотографии
10:07
Режим повышенной готовности ввели в Светлом Яру под Волгоградом из-за угрозы коммунального коллапсаСмотреть фотографии
09:59
Двух иностранцев арестовали в Волгограде за крупный тайник с «синтетикой»Смотреть фотографии
09:33
Вторую часть фестиваля ParkSeason Fest в Волгограде перенесли на следующий годСмотреть фотографии
08:50
В волгоградской глубинке сняли документальный фильм про коронавирусСмотреть фотографии
21:40
Песенка не новая: экоактивисты устроили фотосессию на фоне будущей трассы в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
19:13
В Волгограде продают торговый центр «Царицынский пассаж»Смотреть фотографии
17:53
Родившийся в Волгограде Люцифер стал ЛюцианомСмотреть фотографии
17:39
Убитую горем мать нашли мертвой на могиле дочери под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:57
«Много заражений и пневмоний»: агрессивный вирус захватывает ВолгоградСмотреть фотографии
16:03
Приятели-коммерсанты из Волгограда «погорели» на миллионной закупке рыбного деликатесаСмотреть фотографии
15:24
«Недавно похоронила дочь»: под Волгоградом пропала убитая горем матьСмотреть фотографии
14:26
«Белое море» волгоградского «Химпрома» превратят в 3D-модельСмотреть фотографии
14:17
«СОГАЗ-Мед» информирует о необходимости замены полиса ОМС старого образцаСмотреть фотографии
14:05
Под Волгоградом пьяница-мать по неосторожности утопила в реке двухлетнюю дочьСмотреть фотографии
13:34
Суд над экс-руководителем волгоградского СК Музраевым пройдет в открытом режимеСмотреть фотографии
12:04
Волгоградских врачей будут премировать за выполнение плана по вакцинацииСмотреть фотографии
11:52
Умные технологии в сельское хозяйство: «Ростелеком» подписал соглашение с Волгоградским государственным аграрным университетомСмотреть фотографии
11:51
Кальян-бар в Волгограде нарушил антикоронавирусные запретыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 