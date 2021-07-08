Для «ловцов» штаммов COVID-19 в Волгограде закупят реагентов на 24,5 млн рублей





Для молекулярно-генетического мониторинга штаммов COVID-19 в Волгограде закупят реагентов на 24,5 миллиона рублей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, заказчиком электронного аукциона выступил ФКУЗ "Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт" Роспотребнадзора. На указанную сумму исполнитель должен поставить в течение 60 дней с момента заключения контракта 75 штук высокоточных сложных наборов и праймеров для исследования и определения вируса.

В настоящее время в Волгоградской области у больных коронавирусом выявляют преимущественно штамм "дельта". Как сообщил недавно на брифинге председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев, выборку делают сотрудники Роспотребнадзора. Так, к примеру, из 100 случаев, попавших в выборку, штамм "дельта" определяется в 17%. Также в регионе выявляется и британский штамм коронавируса.

Справка. Индийский штамм – это мутировавший вариант коронавируса SARS-CoV-2, который был выявлен в Индии в декабре 2020 года. Британский штамм, соответственно, обнаружили впервые в Великобритании в сентябре прошлого года. Обе мутации являются более заразными по сравнению с уханьским штаммом COVID-19. А также гораздо опасными в плане стремительного течения болезни и вероятности развития тяжелых случаев, приводящих к летальному исходу.



