Для «ловцов» штаммов COVID-19 в Волгограде закупят реагентов на 24,5 млн рублей

Здравоохранение 08.07.2021 16:24
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08.07.2021 16:24
Для молекулярно-генетического мониторинга штаммов COVID-19 в Волгограде закупят реагентов на 24,5 миллиона рублей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, заказчиком электронного аукциона выступил ФКУЗ "Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт" Роспотребнадзора. На указанную сумму исполнитель должен поставить в течение 60 дней с момента заключения контракта 75 штук высокоточных сложных наборов и праймеров для исследования и определения вируса.
В настоящее время в Волгоградской области у больных коронавирусом выявляют преимущественно штамм "дельта". Как сообщил недавно на брифинге председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев, выборку делают сотрудники Роспотребнадзора. Так, к примеру, из 100 случаев, попавших в выборку, штамм "дельта" определяется в 17%. Также в регионе выявляется и британский штамм коронавируса.
Справка. Индийский штамм – это мутировавший вариант коронавируса SARS-CoV-2, который был выявлен в Индии в декабре 2020 года. Британский штамм, соответственно, обнаружили впервые в Великобритании в сентябре прошлого года. Обе мутации являются более заразными по сравнению с уханьским штаммом COVID-19. А также гораздо опасными в плане стремительного течения болезни и вероятности развития тяжелых случаев, приводящих к летальному исходу.
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