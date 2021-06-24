После криминального скандала больницу в Волгоградской области возглавила новый главврач

Здравоохранение 24.06.2021 10:20
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24.06.2021 10:20
Назначена главный врач ГБУЗ «Городская детская больница» в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, руководителем медучреждения стала Людмила Львовна Панина.
Работу в медицине Людмила Львовна начала еще в 1986 году – она устроилась санитаркой в цитологическую лабораторию в городской клинической больнице №3 в г. Душанбе.
Окончив Таджикский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сина по специальности педиатрия, с 1991 года начала работать в должности педиатра в городской клинической больнице №2. Позднее, переехав в Волгоградскую область, устроилась на работу в больницу в Краснослободске.
С 1993 года начала свою работу в ГБУЗ «Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 1 им. Л.И. Ушаковой» в должности заведующего отделением, с 2014 года по настоящее время — в должности заместителя главного врача (по педиатрической помощи). Прошла повышение квалификации в ВолгГМУ по программе «неонатология» и «организация здравоохранения и общественное здоровье», в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. академика И.П. Павлова по программе «анестезиология — реаниматология».
Ранее, напомним, сообщалось о возбуждении в феврале этого года уголовного дела в отношении бывшего главного врача больницы Евгения Дергачева. По версии следствия, он при помощи подчиненных фиктивно устроил в медучреждение 11 «мертвых душ» и получал их зарплату на протяжении 5 лет.
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