Здравоохранение

После криминального скандала больницу в Волгоградской области возглавила новый главврач

Здравоохранение 24.06.2021 10:20
0
24.06.2021 10:20


Назначена главный врач ГБУЗ «Городская детская больница» в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, руководителем медучреждения  стала Людмила Львовна Панина. 
Работу в медицине Людмила Львовна начала еще в 1986 году – она устроилась  санитаркой в цитологическую лабораторию в городской клинической больнице №3  в г. Душанбе.
Окончив Таджикский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сина по специальности педиатрия, с 1991 года начала работать в должности педиатра в городской клинической больнице №2. Позднее, переехав в Волгоградскую область, устроилась на работу в больницу в Краснослободске.
С 1993 года начала свою работу в ГБУЗ «Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 1 им. Л.И. Ушаковой» в должности заведующего отделением, с 2014 года по настоящее время — в должности заместителя главного врача (по педиатрической помощи). Прошла повышение квалификации в ВолгГМУ по программе «неонатология» и «организация здравоохранения и общественное здоровье», в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. академика И.П. Павлова по программе «анестезиология — реаниматология».
Ранее, напомним, сообщалось о возбуждении в феврале этого года уголовного дела в отношении бывшего главного врача больницы Евгения Дергачева. По версии следствия, он при помощи подчиненных фиктивно устроил в медучреждение 11 «мертвых душ» и получал их зарплату на протяжении 5 лет. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Здравоохранение
22.06.2021 19:44
Здравоохранение 22.06.2021 19:44
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.06.2021 13:59
Здравоохранение 22.06.2021 13:59
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.06.2021 12:04
Здравоохранение 22.06.2021 12:04
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
18.06.2021 14:32
Здравоохранение 18.06.2021 14:32
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
18.06.2021 11:43
Здравоохранение 18.06.2021 11:43
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
18.06.2021 08:56
Здравоохранение 18.06.2021 08:56
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.06.2021 15:44
Здравоохранение 17.06.2021 15:44
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.06.2021 15:03
Здравоохранение 17.06.2021 15:03
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
16.06.2021 12:26
Здравоохранение 16.06.2021 12:26
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
15.06.2021 18:43
Здравоохранение 15.06.2021 18:43
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
15.06.2021 16:04
Здравоохранение 15.06.2021 16:04
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
15.06.2021 09:55
Здравоохранение 15.06.2021 09:55
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.06.2021 13:23
Здравоохранение 12.06.2021 13:23
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
09.06.2021 15:44
Здравоохранение 09.06.2021 15:44
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
08.06.2021 15:49
Здравоохранение 08.06.2021 15:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:44
Дышите глубже: в волгоградских маршрутках усилят масочный режимСмотреть фотографии
13:44
Как сэкономить на оплате проезда по ВолгоградуСмотреть фотографии
13:38
Прокуратура начала проверку жалоб на боли в глазах у детей в летнем лагере в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:35
В Волгоградской области прибавилось количество стобалльниковСмотреть фотографии
13:16
В Волгоградской области введена обязательная вакцинация чиновниковСмотреть фотографии
12:12
Оперштаб Волгоградской области готовит ключевые решения по коронавирусуСмотреть фотографии
12:02
Волгоградская облдума разрешила собираться гражданам ради самообложенияСмотреть фотографии
10:48
«Вы прививочку сделали?»: депутаты Волгоградской облдумы утвердили новых членов общественной палаты (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:20
После криминального скандала больницу в Волгоградской области возглавила новый главврачСмотреть фотографии
09:17
Силовики проводят антитеррористические учения в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:02
Тело 17-летней девушки нашли в озере в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:29
«Люди, берегите себя»: волгоградцы высказалиcь об обязательной вакцинации (ОПРОС)Смотреть фотографииCмотреть видео
18:20
Авиабомбу времен Великой Отечественной войны раскопали на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
18:15
Семья погибла от отравления сероводородом в поселке под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:54
Капуста в Волгоградской области рекордно подорожалаСмотреть фотографии
17:13
Волгоградские железнодорожники приняли участие в мероприятиях в День памяти и скорбиСмотреть фотографии
16:50
Условный пожар потушен в "красной зоне" ковидного госпиталя в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:45
Утверждена треть нового состава общественной палаты Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:08
Дикая жара захватит Волгоград до конца неделиСмотреть фотографии
15:39
В пруду на Центральной набережной Волгограда погибли рыбкиСмотреть фотографии
15:33
Приглянулись часики: разбойника под Волгоградом вычислили по GPSСмотреть фотографии
15:20
В Волгоградской области приступают к строительству трассы через Волго-Ахтубинскую поймуСмотреть фотографии
15:11
«Убила жара?»: в дачном автобусе умер 55-летний волгоградецСмотреть фотографии
14:21
«Внучок» из новосибирской колонии выманил полмиллиона у 27 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:06
Волгоградский регоператор призывает дачников не доводить дело до суда и оплатить вывоз мусораСмотреть фотографии
13:24
Силовики «прошерстили» обитателей полиэтиленового города под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:15
Как и опасались: в Волгоградской области растет количество заболевших коронавирусомСмотреть фотографии
12:56
В Волгограде ищут свидетелей нападения на мужчину и женщину (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:35
В Волгограде до холодов отремонтируют еще свыше 40 улицСмотреть фотографии
12:25
Селянина задержали за стрельбу с пострадавшим в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 