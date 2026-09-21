

Минувшей ночью на территории Волгоградской области действовал режим беспилотной опасности. Аэропорт Волгограда временно приостанавливал работу.

В 6:47 угроза атаки миновала, в воздушном пространстве региона стало безопасно.



Согласно свежей сводке Минобороны, за ночь ВСУ направили 244 БПЛА в регионы РФ. Волгоградская область стала одним из субъектов, где силы ПВО уничтожали дроны. Также налёт беспилотников был в Краснодарском крае, Республике Адыгея, Республике Башкортостан, Республике Татарстан, над акваторией Черного моря, а также в Калужской, Белгородской, Воронежской, Брянской, Курской, Орловской, Оренбургской, Рязанской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Тверской, Ульяновской областях.