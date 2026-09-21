На выборах в Волгоградской области не зафиксировано нарушений

Общественные наблюдатели не зафиксировали нарушений, способных повлиять на результаты выборов в Волгоградской области. Об этом заявила накануне после закрытия избирательных участков Татьяна Гензе, глава Общественной палаты Волгоградской области, на площадке которой работал Центр общественного наблюдения, на совместно с председателем ИКВО брифинге. Она также отметила, что институт общественного наблюдения в сочетании с видеонаблюдением и автоматизированными рабочими местами стал серьезным барьером для распространения фейковой информации, направленной на создание напряженности и недоверия к выборам в обществе.
Председатель избирательной комиссии Волгоградской области Виктор Черячукин подчеркнул, в свою очередь, что третий день голосования, как и два предыдущих, прошел спокойно, организованно и в доброжелательной обстановке.
Напомним, о состоянию на 18:00 20 сентября явка избирателей составила 63,68%. Во всех муниципальных образованиях Волгоградской области проголосовало более половины избирателей. Лидерами по явке стали Киквидзенский район (72,21%), Михайловский район (70,7%) и Фроловский район (70,49%).
Фото Общественной палаты ВО