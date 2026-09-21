





Антибиотики — мощное оружие против бактериальных инфекций, но их использование связано с рядом рисков. Это не только побочные эффекты, такие как нарушение микрофлоры, но и развитие устойчивости бактерий к препаратам. По информации комитета здравоохранения Волгоградской области при неправильной дозировке часть бактерий может выжить и мутировать, создавая новые штаммы. Поэтому крайне важно принимать антибиотики только по назначению врача.



Ошибочно прекращать лечение при первых признаках улучшения, так как это способствует размножению патогенов и усложняет терапию. Чтобы избежать негативных последствий, необходимо соблюдать следующие рекомендации: принимать антибиотики исключительно по рецепту врача, помня, что они неэффективны при вирусных инфекциях и не снижают температуру; проконсультироваться с врачом о приеме пробиотиков, которые помогают поддерживать здоровье кишечной микрофлоры и иммунной системы; вести здоровый образ жизни: правильно питаться, регулярно заниматься спортом, вакцинироваться и соблюдать правила гигиены; обращать внимание на качество продуктов и их срок годности.



Продукты со сроком хранения менее двух недель содержат минимальное количество антибиотиков, тогда как частое употребление пищи с высоким содержанием этих веществ может привести к развитию устойчивости бактерий.