Здравоохранение 09.06.2021 15:44
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09.06.2021 15:44
Смерть 9 человек от коронавирусной инфекции за минувшие сутки подтверждена в Волгоградской области. Такие высокие показатели суточной смертности в регионе держаться с 6 июня. Как сообщили ИА "Высота 102" в оперативном штабе региона, семеро человек умерли в Волгограде и двое в Камышине и Киквидзенском районе. В основном это мужчины 59, 64, 85, 83, 51 и 68 лет, а также три женщины 81, 55 и 51 года. Всего от коронавирусной инфекции в регионе скончались 1386 жителей.
Новые случаи заболевания COVID-19 диагностированы у 85 человек в 13 районах области. Вылечились от короны 80 пациентов. В настоящее время в больницах и амбулаторно проходят лечение от этого вируса 1,4 тысячи человек.
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