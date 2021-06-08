Расследования

Мэрию Волгограда обязали отремонтировать «ничейный» проезд

Расследования 08.06.2021 12:28
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08.06.2021 12:28


Ворошиловский районный суд обязал администрацию Волгограда организовать ремонт дороги по ул. Елисеева. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, в ходе проверки, проведённой прокуратурой Ворошиловского района, было выявлено, что  покрытие проезда по ул. Елисеева д.17А на пересечении с ул. Котлубанской имеет разрушения площадью более 0,2 м в виде сетки трещин и просадок. Прокуратурой в адрес администрации было вынесено представление об устранении выявленных нарушений. Однако в мэрии ответили, что содержание  внутриквартальных проездов на придомовых территориях не входит в полномочия муниципального органа. Дефекты дорожного покрытия так и не были устранены. Тогда прокурор обратился в суд с административным иском о возложении на ответчика обязанности по устранению выявленных нарушений.
На суде представители администрации Волгограда утверждали, что спорный земельный участок поставлен на государственный кадастровый учёт с видом разрешенного использования – для многоквартирной застройки, занимаемого многоквартирным домом.  Однако из ответа ООО «Управляющая компания Ворошиловского района» следовало, что проезд по ул. Елисеева 17 на пересечении с ул. Котлубанской не относится к общему имуществу собственников многоквартирных домов, находящихся в управлении компании.
Суд пришёл к выводу, что спорный участок автомобильной дороги фактически является объектом транспортной инфраструктуры города Волгограда, предназначен для движения неопределенного круга транспортных средств и пешеходов, и относится к объектам общего пользования. Следовательно, его ремонт не может осуществляться за счет средств собственников жилых помещений многоквартирного дома. 
Ворошиловским районным судом на администрацию города возложена обязанность в течение трёх месяцев с момента вступления в законную силу решения суда организовать работы по приведению проезда по ул. Елисеева, 17 А на пересечении с ул. Котлубанской в соответствие требованиям  ГОСТа. Решение вступило в законную силу.
Фото из архива ИА "Высота 102".

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