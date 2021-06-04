Расследования

Уличного грабителя в Волгограде нашли по следам ДНК

Расследования 04.06.2021 13:56
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04.06.2021 13:56


Грабеж, совершенный еще в январе этого года, раскрыли волгоградские полицейские благодаря генетической экспертизе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, тогда у 25-летней девушки в Краснооктябрьском районе неизвестный, чье лицо скрывала черная маска, вырвал из рук сумку с деньгами, паспортом, двумя банковскими картами. Через некоторое время рядом с местом происшествия были обнаружены вещи, которые выкинул грабитель, в том числе – испачканная кровью неизвестного мужчины сумка девушки. В результате проведенной генетической экспертизы сотрудники экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области  установили совпадение обнаруженного биологического материала с генотипом лица, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за совершение грабежа и разбоя. 3 июня 28-летний житель Тракторозаводского района был задержан. Он сознался в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ – «Грабеж».

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