Уличного грабителя в Волгограде нашли по следам ДНК





Грабеж, совершенный еще в январе этого года, раскрыли волгоградские полицейские благодаря генетической экспертизе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, тогда у 25-летней девушки в Краснооктябрьском районе неизвестный, чье лицо скрывала черная маска, вырвал из рук сумку с деньгами, паспортом, двумя банковскими картами. Через некоторое время рядом с местом происшествия были обнаружены вещи, которые выкинул грабитель, в том числе – испачканная кровью неизвестного мужчины сумка девушки. В результате проведенной генетической экспертизы сотрудники экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области установили совпадение обнаруженного биологического материала с генотипом лица, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за совершение грабежа и разбоя. 3 июня 28-летний житель Тракторозаводского района был задержан. Он сознался в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ – «Грабеж».



