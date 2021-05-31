Здравоохранение

В Волгоградской области привившимся от коронавируса предоставят скидки на лечение зубов

Здравоохранение 31.05.2021 20:51
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31.05.2021 20:51


Вылечить зубы, привиться от COVID-19 и получить приятный бонус — жителям Волгоградской области специалисты стоматологических клиник Волгоградской области  предлагают принять участие в уникальной акции «Улыбнись спутнику», которая пройдет в начале июня. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, со 2 по 11 июня в стоматологиях Волгограда, Волжского, а также отделениях городских стоматологий в районах области будут работать выездные прививочные бригады, которые провакцинируют всех желающих от COVID-19. Пациентам, получившим защиту от коронавируса в прививочных кабинетах стоматологий в период действия акции, вручат купон на скидку в 500 рублей на стоматологические услуги, не входящие в ОМС, — он действует до конца 2021 года, им можно оплатить до 100% стоимости услуги.
Адреса стоматологических поликлиник:
ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника № 9  г. Волгоград, ул. Козловская, 25
ГАУЗ "Клиническая стоматологическая поликлиника № 3"  г. Волгоград, ул. им. Н. Отрады, 36
ГАУЗ "Волгоградская областная клиническая стоматологическая поликлиника"  г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 31
ГАУЗ "Волжская городская стоматологическая поликлиника" г. Волжский, бульвар Профсоюзов, 1
ГАУЗ "Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2" Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д.19а
ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника №7" г. Волгоград, ул. им. маршала Ерёменко, 72
ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника"  г. Фролово, ул. Спартаковская, д. 54.
ГАУЗ г. Камышина "Стоматологическая поликлиника № 1"  г. Камышин, ул. Пролетарская, д. 82
ГАУЗ "Еланская стоматологическая поликлиника"  Еланский район,  р.п. Елань, ул. Красная, 19
ГАУЗ "Жирновская стоматологическая поликлиника" Жирновский район, г. Жирновск, ул. Ломоносова, д. 56
ГАУЗ "Михайловская стоматологическая поликлиника" г. Михайловка, ул. Б. Хмельницкого, 9а/1
ГАУЗ "Котовская стоматологическая поликлиника" Котовский район, г. Котово, ул. Коммунистическая, 80
ГАУЗ "Клиническая стоматологическая поликлиника № 10" Волгоград, ул. им. Тулака, 2/1
ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника № 11"  г. Волгоград, пер. Краснодонский, 1
ГАУЗ "Клиническая стоматологическая поликлиника № 12" г. Волгоград, ул. Марийская, 4
ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника № 8"  г. Волгоград, ул. Республиканская, 13.

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