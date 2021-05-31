В Волгоградской области привившимся от коронавируса предоставят скидки на лечение зубов





Вылечить зубы, привиться от COVID-19 и получить приятный бонус — жителям Волгоградской области специалисты стоматологических клиник Волгоградской области предлагают принять участие в уникальной акции «Улыбнись спутнику», которая пройдет в начале июня. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, со 2 по 11 июня в стоматологиях Волгограда, Волжского, а также отделениях городских стоматологий в районах области будут работать выездные прививочные бригады, которые провакцинируют всех желающих от COVID-19. Пациентам, получившим защиту от коронавируса в прививочных кабинетах стоматологий в период действия акции, вручат купон на скидку в 500 рублей на стоматологические услуги, не входящие в ОМС, — он действует до конца 2021 года, им можно оплатить до 100% стоимости услуги.

Адреса стоматологических поликлиник:

ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника № 9 г. Волгоград, ул. Козловская, 25