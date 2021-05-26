Волгоградский «Ротор» уволил очередного главного тренера





В волгоградском «Роторе» расстались с тренерским штабом, который пришел на смену уволенному ранее Александру Хацкевича. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, команду покинули Хасанби Биджиев, Юрий Батуренко, Андрей Сёмин, Дмитрий Тяпушкин и Николай Приймак. Это решение в клубе объяснили «истечением срока трудовых отношений».

Напомним, Юрий Батуренко был назначен главным тренером «Ротор» в марте этого года. Однако из-за того, что у него не было лицензии PRO, он не мог выступать на пресс-конференциях и комментировать итоги матчей. За него это делал Хасанби Биджиев, который и ассоциировался с главным тренером «Ротора». Однако новой команде не удалось выполнить главную задачу – удержать «Ротор» в премьер-лиге. Волгоградский клуб вернулся в ФНЛ. Интрига с назначением нового главного тренера сохраняется. При этом болельщики надеются, что новое руководство клуба изменит подход к подбору игроков, который критиковали многие фанаты волгоградской команды.



