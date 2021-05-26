Спорт

Волгоградский «Ротор» уволил очередного главного тренера

Спорт 26.05.2021 13:44
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26.05.2021 13:44


В волгоградском «Роторе» расстались с тренерским штабом, который пришел на смену уволенному  ранее  Александру Хацкевича. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, команду покинули Хасанби Биджиев, Юрий Батуренко, Андрей Сёмин, Дмитрий Тяпушкин и Николай Приймак. Это решение в клубе объяснили «истечением срока трудовых отношений».
Напомним, Юрий Батуренко был назначен главным тренером «Ротор» в марте этого года. Однако из-за того, что у него не было лицензии PRO, он не мог выступать на пресс-конференциях и комментировать итоги матчей. За него это делал Хасанби Биджиев, который и ассоциировался с главным тренером «Ротора». Однако новой команде  не удалось выполнить главную задачу – удержать «Ротор» в премьер-лиге. Волгоградский клуб вернулся в ФНЛ.  Интрига с назначением нового главного тренера сохраняется. При этом болельщики надеются, что новое руководство клуба изменит подход к подбору игроков, который критиковали многие фанаты волгоградской команды. 

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