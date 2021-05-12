Мэр Волгограда и депутат Госдумы провели «рокировку» на праймериз «Единой России»





Александр Носов и Виталий Лихачев внесли изменения в ранее поданные заявления на участие в предварительном голосовании «Единой России». Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении «ЕР», Александр Носов будет выдвигать свою кандидатуру по одномандатному избирательному округу, а Виталий Лихачев претендует на место в региональном партийном списке. Напомним, что член комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Александр Носов 12 апреля подал заявление для участия в предварительном голосовании по Михайловскому одномандатному избирательному округу № 83, а также выдвинул свою кандидатуру по федеральному избирательному округу на территории Волгоградской области. Сегодня парламентарий внес изменение в свое заявление. Участвовать во внутрипартийном голосовании Носов будет по одномандатному округу, при этом снимая свою кандидатуру по федеральному.

«Решение участвовать в предварительном голосовании только по федеральному округу я принимал совместно с Виталием Викторовичем Лихачевым, с другими коллегами по партии, с нашими избирателями. Наша общая позиция состоит в том, что участники предварительного голосования – не соперники, и незачем создавать искусственную конкуренцию», – отметил Александр Носов.

Виталий Лихачев, напротив, теперь претендует на место в региональном партийном списке – принимать участие в предварительном голосовании он будет по федеральному избирательному округу. Напомним, глава Волгограда, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления Виталий Лихачев 15 апреля подал документы для участия в предварительном голосовании партии. Лихачев планировал принять участие в предварительном голосовании по Михайловскому одномандатному избирательному округу № 83 и по федеральному избирательному округу на территории Волгоградской области.











