Политика

Мэр Волгограда и депутат Госдумы провели «рокировку» на праймериз «Единой России»

Политика 12.05.2021 20:08
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12.05.2021 20:08


Александр Носов и Виталий Лихачев внесли изменения в ранее поданные заявления на участие в предварительном голосовании «Единой России». Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении «ЕР», Александр Носов будет выдвигать свою кандидатуру по одномандатному избирательному округу, а Виталий Лихачев претендует на место в региональном партийном списке. Напомним, что член комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Александр Носов 12 апреля подал заявление для участия в предварительном голосовании по Михайловскому одномандатному избирательному округу № 83, а также выдвинул свою кандидатуру по федеральному избирательному округу на территории Волгоградской области. Сегодня парламентарий   внес изменение в свое заявление. Участвовать во внутрипартийном голосовании Носов будет по одномандатному округу, при этом снимая свою кандидатуру по федеральному.
«Решение участвовать в предварительном голосовании только  по федеральному округу  я принимал совместно с Виталием Викторовичем Лихачевым, с другими коллегами по партии, с нашими избирателями. Наша общая позиция состоит в том, что участники предварительного голосования – не соперники, и незачем создавать искусственную конкуренцию»,  – отметил  Александр Носов.
Виталий Лихачев, напротив, теперь претендует на место в региональном партийном списке – принимать участие в предварительном голосовании он будет по федеральному избирательному округу. Напомним, глава Волгограда, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления Виталий Лихачев 15 апреля подал документы для участия в предварительном голосовании партии. Лихачев планировал принять участие в предварительном голосовании по Михайловскому одномандатному избирательному округу № 83 и по федеральному избирательному округу на территории Волгоградской области.



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