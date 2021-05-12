Мэр Волгограда и депутат Госдумы провели «рокировку» на праймериз «Единой России»

Политика 12.05.2021 20:08
0
12.05.2021 20:08
Александр Носов и Виталий Лихачев внесли изменения в ранее поданные заявления на участие в предварительном голосовании «Единой России». Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении «ЕР», Александр Носов будет выдвигать свою кандидатуру по одномандатному избирательному округу, а Виталий Лихачев претендует на место в региональном партийном списке. Напомним, что член комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Александр Носов 12 апреля подал заявление для участия в предварительном голосовании по Михайловскому одномандатному избирательному округу № 83, а также выдвинул свою кандидатуру по федеральному избирательному округу на территории Волгоградской области. Сегодня парламентарий внес изменение в свое заявление. Участвовать во внутрипартийном голосовании Носов будет по одномандатному округу, при этом снимая свою кандидатуру по федеральному.
«Решение участвовать в предварительном голосовании только по федеральному округу я принимал совместно с Виталием Викторовичем Лихачевым, с другими коллегами по партии, с нашими избирателями. Наша общая позиция состоит в том, что участники предварительного голосования – не соперники, и незачем создавать искусственную конкуренцию», – отметил Александр Носов.
Виталий Лихачев, напротив, теперь претендует на место в региональном партийном списке – принимать участие в предварительном голосовании он будет по федеральному избирательному округу. Напомним, глава Волгограда, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления Виталий Лихачев 15 апреля подал документы для участия в предварительном голосовании партии. Лихачев планировал принять участие в предварительном голосовании по Михайловскому одномандатному избирательному округу № 83 и по федеральному избирательному округу на территории Волгоградской области.
Реклама
И нет нам покоя: Волгоградская облдума возвращается к вопросу референдума по времени26.04.2021 20:11
Политика 26.04.2021 20:11
«С меня слетели розовые очки»: интервью экс-сотрудницы штаба Навального21.04.2021 16:35
Политика 21.04.2021 16:35
Еще двое депутатов Волгоградской облдумы выдвинулись на праймериз19.04.2021 17:25
Политика 19.04.2021 17:25
Депутат Госдумы от Волгоградской области поменял свои планы по участию в праймериз15.04.2021 17:39
Политика 15.04.2021 17:39
Глава Волгограда нацелился на Госдуму15.04.2021 16:45
Политика 15.04.2021 16:45
Еще один депутат от Волгоградской области захотел остаться в Госдуме14.04.2021 14:56
Политика 14.04.2021 14:56
Ну-ка, все вместе: трое волгоградских депутатов сделали шаг к Госдуме13.04.2021 16:40
Политика 13.04.2021 16:40
Мы их теряем?: трое волгоградских депутатов замахнулись на Госдуму12.04.2021 20:11
Политика 12.04.2021 20:11
Интрига разрешилась: в Волгограде Олег Савченко официально заявил о желании вернуться в Госдуму07.04.2021 16:04
Политика 07.04.2021 16:04
Эффект толпы: бюджетников потянуло на праймериз в Волгоградской области05.04.2021 21:21
Политика 05.04.2021 21:21
«Кто там кряхтит?»: губернатор Волгоградской области при восхождении на 20-й этаж оставил позади сенатора и мэра01.04.2021 14:54
Политика 01.04.2021 14:54
В Волгоградской области уволился мэр города30.03.2021 11:17
Политика 30.03.2021 11:17
Еще двое депутатов Госдумы от Волгоградской области отказались от участия в выборах25.03.2021 12:49
Политика 25.03.2021 12:49
Волгоградскую облдуму осчастливит визитом депутат Госдумы23.03.2021 14:48
Политика 23.03.2021 14:48
В Волгограде шестеро человек встали в очередь за мандатами в Госдуму от «Единой России»22.03.2021 15:21
Политика 22.03.2021 15:21
Реклама