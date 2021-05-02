Расследования

Суд в Ставрополе арестовал водителя легковушки после страшного ДТП с погибшими детьми из Волгограда

Расследования 02.05.2021 17:33
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02.05.2021 17:33


Ленинский районный суд Ставрополя арестовал до 30 июня водителя «Лады», который мог спровоцировать аварию, где погибли пятеро юных спортсменок из Волгограда. Об этом  сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС. Напомним, страшное ДТП случилось 30 апреля в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края. Микроавтобус с командной юных баскетболисток из волгоградской школы олимпийского резерва №2 ехал в Черкесск на соревнования, когда водитель легковушки вылетел на встречку перед грузовиком. Грузовик, пытаясь уйти от столкновения, перевернулся и ударил маршрутку, где находились дети. Пятеро детей погибли на месте, девять получили травмы, также пострадали трое взрослых. Сегодня семерых пострадавших госпитализировали в московские клиники. Завтра в Волгоградской области – день траура. 
Фото ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

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