В генеральский дом в Волгограде нагрянула комиссия Минстроя РФ

Общество 06.05.2021 08:10
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06.05.2021 08:10
Минстрой РФ заинтересовался проблемой 4-летнего капремонта дома №16 на улице генерала Шумилова в Кировском районе. Как сообщил ИА «Высота 102» житель многострадального дома Виктор Левченко, в конце апреля прибыла комиссия ведомства, чтобы проверить качество работ, конца которым, похоже, нет.
По словам жителей «генеральского дома», капремонт то возобновляли, то снова сворачивали без каких-либо предупреждений. Как пояснили ИА "Высота 102" в фонде капремонта Волгоградской области, до начала отопительного сезона подрядные организации выполнили первый этап работ по ремонту системы теплоснабжения. Были заменены узлы ввода №№ 1,2, разводящие магистрали и стояки, расположенные в жилых помещениях МКД. Однако, по словам жильцов, в настоящее время второй этап по обновлению теплоотведения еще даже не начинался, хотя специалисты обещали прийти сразу после 16 апреля. В 7-ом, 8-ом и 9-ом подъездах теплоизоляция засыпана пылью вместо керамзита. Из-за того, что управляющая компания не очистила чердак, его утепление также было перенесено. Обновление фасада продлено до 31 мая.
Виктор Левченко уточнил, что фонд капремонта по Волгоградской области перенес дату сдачи объектов на 1 июня, но жители дома сомневаются, что работы будут окончены вовремя.
«В комиссии сказали, что они приедут с повторной проверкой по окончании ремонтных работ, но когда это будет - неизвестно. Капремонт длится уже 4 года, а за входную группу до сих пор не взялись. Это здание построили по проекту американских архитекторов. В Волгограде нет подобного строения. И ухода за ним, к сожалению, тоже нет», - рассказал Виктор Левченко.
В пресс-службе фонда капитального ремонта в ответ на редакционный запрос пояснили, что после расторжения договора регоператора с ООО «Чибис» (первым подрядчиком капремонта - ред. ИА "Высота 102") последний обратился в суд, потребовав деньги за проделанную работу. После этого была назначена строительно-техническая экспертиза, в ходе которой ремонтные работы новых подрядных организаций были приостановлены. По решению арбитражного суда подрядная компания все же взыскала с унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» более 2,5 млн рублей. При этом «Чибис» выплатил штраф в размере 1,5 млн рублей за не выполнение ряда работ в многоквартирных домах, в том числе и в доме №16 по ул. генерала Шумилова. С окончанием судебных разбирательств ремонт фасада возобновили, но сразу же поставили на стоп с приходом зимы. При этом по результатам проверки были выявлены многочисленные нарушения со стороны новых подрядных организаций: ООО «Профстройсервис» и ООО «ВолгаРемСтрой».
«Срок завершения работ по замене теплоснабжения - 01.08.2021, в части работ по фасаду - до 01.06.2021. В случае нарушения сроков к подрядной организации будут применены соответствующие штрафные санкции», - прокомментировали в пресс-службе фонда капремонта.
Напомним, многоквартирный дом №16 на улице генерала Шумилова стали называть ветераном «каптруда» после скандальной истории с первым подрядчиком - ООО "Чибис". Строители, взявшись за работу, так ее и не доделали, мало того, изувечили исторический фасад. Фонд капремонта расторг договор с организацией, и был объявлен новый аукцион. Компанию "Чибис" в 2019 году включили в реестр недобросовестных поставщиков, а руководитель строительной фирмы пошел под суд после хищения свыше 45 млн рублей средств капремонта на личные нужды и покупку недвижимости в Краснодаре.
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