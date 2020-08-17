Экс-главу скандальной стройфирмы судят за хищение 45 млн рублей денег капремонта в Волгограде





Перед судом в Волгограде предстанут двое бывших руководителей строительных фирм, которые являются фигурантами уголовного дела о хищении свыше 45 миллионов рублей средств капремонта. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

По данным надзорного ведомства, обвинительное заключение утверждено в отношении бывшего руководителя строительной фирмы и бывшего номинального директора другого юридического лица, также задействованной в сфере строительства. Они обвиняются в совершении 7 эпизодов мошенничества с использованием должностного положения в особо крупном размере. Одному из фигурантов дополнительно инкриминируется 4 эпизода организации совершения мошенничества с использованием должностного положения в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2018 году обвиняемые заключали договора с УНО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов" на выполнение работ по капитальному ремонту на территории г. Волгограда и области. Однако предусмотренные договорами работы не выполнялись, а перечисленные в качестве аванса на счета аффилированных организаций денежные средства на общую сумму свыше 45 миллионов рублей были похищены.

Расследование уголовного дела проводилось сотрудниками СЧ ГСУ ГУ МВД России по области.

По сведениям информагентства, фигурантами уголовного дела являются бывшие руководители ООО "СТС" и ООО "Чибис". Последняя организация давно снискала скандальную репутацию в Волгограде за срыв работ по капремонту в домах Кировского и Краснооктябрьского районов. О деятельности ООО "Чибис" информагентство рассказывало не раз в своих публикациях. Так, эта компания с грубейшими нарушениями делала капитальный ремонт исторического здания - дома №16 по ул. Шумилова. За срыв сроков капремонта в домах №№4 и 16 по ул. Генерала Шумилова, а также в домах №№ 18,24,30,31 в поселке Веселая Балка ООО "Чибис" в декабре 2018 года включили в реестр недобросовестных подрядчиков.

Ранее сообщалось, подрядчик тратил деньги капремонта на собственные нужды, даже покупал недвижимость в Краснодарском крае.

В целях возмещения причиненного ущерба, обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска наложен арест на имущество одного из обвиняемых на сумму 1,5 миллиона рублей. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.



