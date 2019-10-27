Генеральский дом в Волгограде стал ветераном "каптруда"





Когда-то дом №16 по ул. Генерала Шумилова в Волгограде был самым красивым жилым зданием Бекетовки. За год до начала войны его построили по проекту американских архитекторов для инженеров и специалистов будущего завода "Химпром". Теперь на него без слез не взглянешь. Таков результат работы компании «Чибис», которая, получив подряд на капремонт дома, не только его изуродовала, но и создала проблемы для проживания жителей. Фонд капремонта расторг контракт с недобросовестным подрядчиком, работу теперь доделывает другая компания. Но людям от этого не легче – сроки окончания капремонта снова переносятся, и мучениям жильцов пошел уже третий год. Подробности – в видеосюжете ИА «Высота 102».









