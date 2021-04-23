



Четыре смерти от COVID-19 зафиксировано в Волгоградской области за минувшие сутки, среди погибших - 39-летний мужчина из Котовского района. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном оперативном штабе, молодой мужчина спустя 4 дня после первых признаков недомогания обратился в больницу, где у него диагностировали двустороннюю пневмонию вкупе со смертельным вирусом. Мужчина скончался в ГБУЗ «ВОКПБ №2». Также не выжили 73-летний пенсионер из Камышина, 61-летний и 84-летний жители Чернышковского и Быковского районов соответственно.

107 человек заразились COVID-19 за последние сутки. Полностью вылечились от вируса 105 жителей области.



