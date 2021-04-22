Расследования

Под Волгоградом работодатель семь месяцев держал "в черном теле" 33 работника

Расследования 22.04.2021 16:43
0
22.04.2021 16:43


Уголовное дело по факту  невыплаты заработной платы на сумму 1,2 миллиона рублей возбуждено в Волгоградской области. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник.
По данным следствия, с мая 2020 года и на протяжении семи месяцев в разные периоды времени руководство предприятия, специализирующегося на производстве электромонтажных работ, не выплачивало заработную плату 33 своим подчиненным. При этом, как установили следователи, финансовых трудностей организация не испытывала, о чем свидетельствует движение денежных средств по ее счетам. Однако средства расходовались на коммерческие нужды, а зарплата не выплачивалась. Работники получили причитающиеся им деньги лишь после процессуального вмешательства органов Следственного комитета - сумма задолженности была погашена в полном объеме в рамках доследственной проверки.
Как стало известно ИА "Высота 102", в материалах дела фигурирует ООО "Стройэнергомонтаж". Неделю назад гострудинспекция Волгоградской области отчиталась о погашении долга по зарплате перед 36 сотрудниками этой организации после вмешательства ведомства. Тогда сообщалось, что юридическое лицо привлечено к административной ответственности. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Бюджетное путешествие: куда слетать на выходные прямо сейчас?
Расследования
22.04.2021 15:10
Расследования 22.04.2021 15:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.04.2021 14:43
Расследования 22.04.2021 14:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.04.2021 14:26
Расследования 22.04.2021 14:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.04.2021 12:09
Расследования 22.04.2021 12:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.04.2021 11:37
Расследования 22.04.2021 11:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.04.2021 10:35
Расследования 22.04.2021 10:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.04.2021 15:21
Расследования 21.04.2021 15:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.04.2021 13:52
Расследования 21.04.2021 13:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.04.2021 09:35
Расследования 21.04.2021 09:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.04.2021 19:25
Расследования 20.04.2021 19:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.04.2021 17:24
Расследования 20.04.2021 17:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.04.2021 14:10
Расследования 20.04.2021 14:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.04.2021 13:17
Расследования 20.04.2021 13:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.04.2021 11:12
Расследования 20.04.2021 11:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.04.2021 09:49
Расследования 20.04.2021 09:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:26
Житель Москвы арестован в Волгограде за участие в митинге «под кайфом»Смотреть фотографии
19:47
Банк «Открытие»: регулятор может повысить ключевую ставку на 50 б.п.Смотреть фотографии
19:27
В Волгограде пробки парализовали движение в двух районахСмотреть фотографии
17:29
Цифру в каждый дом: «Ростелеком» обеспечил интернет еще для двух тысяч домохозяйств волгоградского регионаСмотреть фотографии
16:43
Под Волгоградом работодатель семь месяцев держал "в черном теле" 33 работникаСмотреть фотографии
16:37
В центре Волгограда сузят дорогу для ремонтаСмотреть фотографии
16:08
Отпуск на два дня: в Волгоградской области работодатели заманивают подчиненных на укол от коронавирусаСмотреть фотографии
15:54
Прокурора Ставрополя перевели на повышение в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
15:43
Перспективы рынка нержавеющей стали обсудят на международной конференции в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:10
Свыше 100 тысяч рублей заплатят семеро участников незаконной прогулки по ВолгоградуСмотреть фотографии
15:00
Геймер из Быково стал рекордсменом по скачиванию 4G трафикаСмотреть фотографии
14:43
Строитель смертельного фонтана идет под суд в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:26
Родила и выбросила на мороз: под Волгоградом осудят мать-убийцуСмотреть фотографии
13:54
Старики продолжают умирать от COVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:30
Родительский контроль: волгоградские мамы и папы говорят правду о школьном питанииСмотреть фотографии
12:59
Главу поселения в Волгоградской области уличили в дроблении закупок щебенкиСмотреть фотографии
12:12
Финансистам из Москвы доверили спасение озера в природном парке под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:09
Гость Волгограда выпал с 20-го этажаСмотреть фотографии
11:37
Восемь участников незаконной акции в Волгограде ждет разбор полетов в судеСмотреть фотографии
11:04
Строят бодро: на новом мосту через Волго-Донской канал монтируют пролетыСмотреть фотографии
10:35
Владельца гигантской партии контрафактных крышек для консервации осудили под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:26
Гараж с автомобилями сгорел в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:31
В центре Волгограда проходит несанкционированный митинг (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
18:34
Цены на продукты в Волгоградской области не могут остановитьсяСмотреть фотографии
18:15
В современном формате: «Ростелеком» подключил цифровое телевидение для исторически значимой гостиницы «Волгоград»Смотреть фотографии
17:44
Новые фонари установят почти на 7 км волгоградских дорогСмотреть фотографии
16:35
«С меня слетели розовые очки»: интервью экс-сотрудницы штаба НавальногоСмотреть фотографии
15:27
В глубинку Волгоградской области приходит сотовая связьСмотреть фотографии
15:21
Волгоградские коммерсанты поставляли стоматологам фальсификатСмотреть фотографии
15:21
Неделя здоровья прошла вместе с Садами ПридоньяСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 