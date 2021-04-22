Расследования 22.04.2021 16:43
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22.04.2021 16:43
Уголовное дело по факту невыплаты заработной платы на сумму 1,2 миллиона рублей возбуждено в Волгоградской области. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник.
По данным следствия, с мая 2020 года и на протяжении семи месяцев в разные периоды времени руководство предприятия, специализирующегося на производстве электромонтажных работ, не выплачивало заработную плату 33 своим подчиненным. При этом, как установили следователи, финансовых трудностей организация не испытывала, о чем свидетельствует движение денежных средств по ее счетам. Однако средства расходовались на коммерческие нужды, а зарплата не выплачивалась. Работники получили причитающиеся им деньги лишь после процессуального вмешательства органов Следственного комитета - сумма задолженности была погашена в полном объеме в рамках доследственной проверки.
Как стало известно ИА "Высота 102", в материалах дела фигурирует ООО "Стройэнергомонтаж". Неделю назад гострудинспекция Волгоградской области отчиталась о погашении долга по зарплате перед 36 сотрудниками этой организации после вмешательства ведомства. Тогда сообщалось, что юридическое лицо привлечено к административной ответственности.
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