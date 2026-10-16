Жительница Дубовки не смогла вылететь на отдых за рубеж вместе со своей семьей. Причиной стал долг женщины в размере 350 тысячи рублей, который она не погасила перед бюджетом. Как рассказали в УФСПП по Волгоградской области, взыскивать с нее оказалось нечего, так как никаких денег на ее счетах не было. При этом должница игнорировала вызовы к приставу. В итоге на женщину наложили ограничение на выезд за границу.