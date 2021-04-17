В Волгоградской области в деревянном доме сгорела пенсионерка

Происшествия 17.04.2021 14:17
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17.04.2021 14:17
Мужчина выжил, женщина погибла в результате пожаров в Городищенском и Кумылженском районах. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области, первый сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:40. В станице Слащевской на улице Речной в деревянном доме горели домашние вещи. Огнеборцы станицы потушили дом в 13:00. Однако хозяйку строения, 70-летнюю женщину спасти не удалось. Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электроприбора.
Второе ЧП случилось на трассе А-260 в Городищенском районе в 15:41, когда загорелся автомобиль «УАЗ-452», где находился 50-летний мужчина. Сотрудники противопожарной службы поселка Новый Рогачик ликвидировали огонь в 17:51. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Мужчина выжил.
Главное управление МЧС России по Волгоградской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
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