Волгоградский «Ротор» оштрафовали за поток оскорблений с трибун





Контрольно-дисциплинарный комитет РФС накануне принял решение оштрафовать волгоградский «Ротор» за матерящихся болельщиков во время игры с «Локомотивом». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение КДК РФС, волгоградский клуб наказан на 70 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений. Еще 50 тысяч рублей ФК «Ротор» выплатит за нарушение Санитарного регламента Чемпионата при размещении зрителей на стадионе.

Отметим, что штрафные санкции также возложены и на московский «Локомотив». Футбольный клуб выплатит штраф в 100 тысяч рублей за оскорбительные выражения зрителей на трибунах и 50 тысяч за нарушение Санитарного регламента Чемпионата.

Напомним, игра «Ротора» с «Локомотивом» состоялась на «Волгоград Арене» 3 апреля. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу гостей из Москвы.

Фото из архива «Высоты 102»