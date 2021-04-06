В Волгограде рекламный щит приземлился на троллейбусную контактную сеть





Сегодня в Тракторозаводском районе из-за ураганных порывов ветра, достигавших скорости до 23 метра в секунду, произошло падение рекламного плаката на контактную троллейбусную сеть. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, инцидент случился на улице им. Николая Отрады между остановками «Кропоткина» и «Механический институт». На время проведения работ по освобождению контактной сети движение троллейбусов №9 не приостанавливалось: специалисты транспортного предприятия нашли техническую возможность организовать объезд данного участка. В настоящее время все работы завершены, движение осуществляется в штатном режиме, пояснили в мэрии.





Между тем, бушующий ветер продолжает испытывать на прочность терпение волгоградцев, а также элементы интерьера. Ураган изрядно потрепал фальшфасад здания бывшей военной части на проспекте Жукова.





Только чудом не пострадал никто из волгоградцев от падения многолетнего тополя, который рос в Ворошиловском районе недалеко от торгового центра. Дерево рухнуло на оживленный тротуар, а его ветки едва не разбили витрину одного из магазинов.