









В Котово Волгоградской области – очередная коммунальная авария. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, с прошлой пятницы пропало отопление в квартирах почти половины города. Власти сообщили о порыве трассы, в связи с чем на центральной котельной вышел из строя котел. В результате около сорока домов и часть социальных объектов остались без тепла. Накануне сообщалось об устранении аварии, однако жители Котово продолжали жаловаться на холодные батареи. В социальных сетях появились фотографии, фиксирующие температуру в домах не более 10 градусов тепла. На видео попала и первопричина коммунальной аварии - порыв на трубопроводе. Видно, как из трубы, как из решета, бьет фонтан горячей воды.

В администрации Котово отказались сообщить подробности ЧП корреспонденту ИА «Высота 102», предложив получить информацию непосредственно в ООО «Теплый город» - коммерческой компании, которой принадлежит котельная. Связаться с поставщиком тепла информагентству пока не удалось.

Напомним, это уже не первая крупная коммунальная авария в Котово. Так, в конце января здесь уже возникала аналогичная ситуация. Из-за порыва на теплосетях вышел из строя котел на центральном теплоузле. Тогда тоже без отопления более двух суток оставались 74 дома, 3 поликлиники, 2 школы и 3 детских сада. Люди возмущены часто повторяющимися коммунальными проблемами в Котово, который называют городом нефтяником. В соцсетях они призывают власти серьезно заняться модернизацией сетей в городе.

Между тем, еще в конце декабря прошлого года Котовский районный суд обязал администрацию городского поселения заменить водогрейный котел на центральной котельной. Выработка энергии на котельной осуществляется с помощью 3 основных и 2 вспомогательных котлов. При этом одному из вспомогательных котлов, введенных в эксплуатацию в далеком 1974 году, уже давно требуется капремонт. Данный котел является резервным и должен обеспечивать подачу тепловой энергии потребителям на период аварийных ситуаций. Таких в отопительные периоды с 2018 по 2020 годы в Котово было более тридцати. Однако по сей день решение районного суда не исполнено.

Фото пользователей группы Котово_life ВКонтакте.



