Универсальный вы наш: экс-замглавы облкомприроды Эдуард Кривов «всплыл» на новом месте

Политика 12.03.2021 19:17
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12.03.2021 19:17
Снова заместителем председателя только в другом комитете отныне успешно трудится Эдуард Кривов. Покинув в конце февраля облкомприроды чиновник оказался востребован в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК региона. Об этом ИА «Высота 102» сообщил источник в исполнительной власти региона. Господин Кривов теперь – правая рука нового руководителя ведомства Натальи Стрельцовой, назначенной на пост месяц назад. В прошлом у Эдуарда Михайловича был опыт работы в качестве одного из первых лиц также в облкомимущества.
До декабря 2019 года Кривов три года возглавлял Городищенский район. После перешел на работу в администрацию региона. В облкомприроды курировал такие сферы, как ТКО, недропользование, водное хозяйство и экологический надзор. Из ведомства он ушел одновременно со своим боссом Виталием Сазоновым. О последнем известно, что после отставки его кандидатуру могли рассматривать на должность директора ГБУ ВО «Региональный центр экологического контроля», которое находится в подчинении у областного комитета природных ресурсов. То есть, для Сазонова это означало бы серьезное понижение по службе. Однако исполняющим обязанности руководителя учреждения в итоге назначили другого чиновника.
Напомним, в Волгоградской области разгорелся крупный скандал, связанный с рекультивацией свалок по нацпроекту «Экология», за который отвечает, в том числе, облкомприроды. В настоящее время УФСБ России по региону расследуется уголовное дело о хищении бюджетных денег в ходе ликвидации мусорных завалов в Среднеахтубинском районе.
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