



Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца директора ГКУ ВО "Дирекция водохозяйственного строительства" Михаила Ситникова по уголовному делу о хищении бюджетных денег в ходе ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ситников подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 с. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере). В конце декабря 2020 года по этой же статье был арестован на два месяца директор ООО «ГринЛайт» Александр Фирсов

По версии органов предварительного следствия, в августе 2018 года ГКУ ВО "Дирекция водохозяйственного строительства", которую возглавляет Ситников, заключило государственный контракт с ООО "ГринЛайт" на выполнение работ по ликвидации 18 свалок, расположенных в том числе в Волго-Ахтубинской пойме. Сумма контракта составила почти 270 млн рублей. Как полагает следствие, Ситников и Фирсов, руководствуясь корыстными побуждениями, преднамеренно ввели в заблуждение руководство комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области относительно полного исполнения указанного контракта. При этом часть отходов подрядчик закопал на тех же свалках и прилегающих к ним территориях, засыпав всё чистым грунтом. Согласно условиям госзаказа, подрядчик был обязан вывести отходы на полигоны ТБО.

Однако ГКУ ВО "ДВС" произвело необоснованную оплату ООО "ГринЛайт" на сумму 76,7 млн рублей, хотя эти деньги не были отработаны. Следствие полагает, что эту сумму фигуранты дела присвоили.

Противоправные действия Фирсова и Ситникова были пресечены сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.

Отметим, что работы по ликвидации и рекультивации указанных свалок проводились в рамках федерального проекта "Чистая страна" - одного из ключевых направлений национального проекта "Экология".



