Наука

Двигатель прогресса: в Центре прототипирования ВолгГТУ рассказали, как рождаются инновации

Наука 08.02.2021 07:57
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08.02.2021 07:57


В День российской науки, 8 февраля, ИА «Высота 102» запускает научно-просветительский проект «Двигатель прогресса». Ведущие вузы Волгоградской области, исследовательские центры и промышленные предприятия региона расскажут о своих инновационных разработках и уникальных достижениях в сфере технологий. Молодые ученые под наставничеством профессионалов и опытные инженеры принимают вызовы нового времени, совершают удивительные открытия и находят нестандартные решения сложных задач.
Первым участником проекта стал Центр прототипирования, функционирующий на базе Волгоградского государственного технического университета как структурное подразделение центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» администрации региона. Центр был открыт в 2019 году при содействии Министерства экономического развития РФ в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса. Именно здесь рождаются модели новой промышленной продукции и тестируются новые методики производства. Что скрыто за дверями Центра прототипирования ВолгГТУ — смотрите в видеосюжете информагентства.


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