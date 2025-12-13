Звездопад Геминиды в ночь на воскресенье достигнет пика

Своего пика в ночь с 13 на 14 декабря достигнет метеорный поток Геминиды. Увидеть звездопад можно в период с 22:00 до 2:00 ночи. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

- Родительским телом для Геминид является астероид Фаэтон размером около 5 км, обращающийся вокруг Солнца с периодом около 1.5 лет и пересекающий орбиты сразу четырёх планет — Меркурия, Венеры, Земли и Марса, - рассказывают ученые.

Примерно в 22:00 мск центр (радиант) метеорного потока будет находиться на востоке, недалеко от планеты Юпитер. Радиант находится между созвездиями Большой Медведицы и Ориона. Потом центральная точка звездопада сместится в сторону юго-востока и юга, но её положение относительно созвездий сохранится.

Если повезет и позволит погода, то на чистом небе можно наблюдать от 10 до 100 метеоров в час, а также яркие и крупные болиды.

Жителям Волгоградской области вряд ли получится посмотреть на звезды из-за непогоды, которая бушует в регионе.

