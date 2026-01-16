Ученые разглядели цифру в гигантской коронарной дыре на Солнце

Гигантская коронарная дыра высотой около миллиона километров, которая похожа на перевернутую цифру «1», образовалась на Солнце. Сотрудники лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ опубликовали снимок, подтверждающий это наблюдение.

- Напоминает огромную перевёрнутую цифру «1», хотя при наличии фантазии тут, как и в облаках, наверное, много что можно разглядеть. Высота «цифры» около миллиона километров, - сообщили ученые.

Образование большого количества коронарных дыр на Солнце началось еще в первые месяцы прошлого года, что привело к увеличению на 60% магнитных бурь в 2025 году. В текущем году, судя по процессам, которые происходят на этой звезде Солнечной системы, магнитных бурь будет еще больше. Ближайшая буря в 5 баллов прогнозируется 17 января.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ





