Волгоградец изобрел новый препарат от диабета для 2 млн россиян

Наука 23.12.2025 06:49
Новый перспективный препарат от диабета, который может помочь 2 миллионам россиян, изобрел младший научный сотрудник Научного центра инновационных лекарственных средств Волгоградского государственного медуниверситета. Молодой ученый Роман Данилов получил высшую оценку за свое изобретение и стал победителем конкурса всероссийской научной школы «Медицина молодая – 2025» в номинации «Молодые ученые – людям».

Как уточнили в ВолгГМУ, Роман Данилов нашел перспективное соединение, способное стать основой для нового российского препарата против диабета. Речь идет о средствах по коррекции резкого подъема сахара в крови после еды — постпрандиальной гипергликемии, определяющей риск опасных осложнений диабета.

- Ученый проверил более 300 химических соединений и выделил перспективное вещество - полусинтетическое производное природного тритерпеноида, содержащегося в растениях, - пояснили в ВолгГМУ.

Указанное вещество не только эффективно снижало уровень глюкозы после приёма пищи, но и уменьшало жировые отложения в печени и внутренних органах, а также способствовало нормализации веса. 

- По эффективности соединение превзошло один из известных зарубежных аналогов – акарбозу, - рассказали в медуниверситете.

После завершения доклинических исследований, оформления патента и поиска индустриального партнера препарат будет запущен в производство.


