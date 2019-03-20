



Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков стал личным наставником волгоградского ученого Максима Щербакова, одного из победителей всероссийского конкурса "Лидеры России". Об этом ИА "Высота 102" рассказал сам ученый. Максим Щербаков профессор, доктор технических наук, заведует кафедрой "Системы автоматизированного проектирования и поискового конструирования" в волгоградском техуниверситете.

По условиям конкурса, победители, кроме гранта в 1 миллион рублей, получают возможность в течение года консультироваться с известными государственными деятелями и ведущими топ-менеджерами крупнейших компаний. Также наставниками Максима Щербакова стали гендиректор ПАО “Россети” Павел Левинский и руководитель фонда “Талант и успех” Елена Шмелева.

“Мне было очень приятно победить, а самое важное - показать, что в волгоградских вузах работают люди, которые могут конкурировать с лучшими управленцами из бизнеса, госкорпораций. Мы люди дела, и с нами можно решать большие, сложные и амбициозные задачи. У меня получилось пообщаться со всеми тремя наставниками, но пока не могу раскрыть все моменты”, - рассказал Максим Щербаков.

В сферу интересов ученого входит разработка программ, помогающих в социализации людей с аутизмом. Вместе с волгоградскими коллегами он на протяжении нескольких лет сотрудничает с бельгийским Университетским колледжем имени Томаса Мора, находящимся в городе Гиле, куда он и отправился сразу по окончании конкурса.

За это время международная команда разработала около десятка мобильных приложений, помогающих аутистам ориентироваться в мире и общаться с другими людьми. Так, они создали приложение для мобильных устройств, заменяющее карточки для общения с детьми с ограниченными возможностями.