В России испытали лазер для уничтожения атак FPV-дронов

Успешное испытание лазерной установки, которая разработана для уничтожение FPV-дронов в тылу, прошло на одном из полигонов на Северо-Западе России, сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС.

Проект для защиты критической инфраструктуры от атак ударных дронов получил название «Посох». По замыслу разработчиков, лазер должен сжигать FPV-дроны типа «Лютый» на дистанции 1,5 км.

- Демонстрация работы лазерной установки проекта «Посох» проводилась на дистанции 500 метров. В ходе тестирования, мы продемонстрировали поражение статического макета типового аккумулятора FPV-дрона на дистанции 500 метров. Это заняло около 1 секунды прямого воздействия, - сказал представитель компании-разработчика.

Установку планируется апробировать в зоне СВО до конца 2025 года.

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