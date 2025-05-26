Наука

Ученые РАН отнесли к необъяснимым объектам след «птицы» на Солнце

Наука 26.05.2025 21:09
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26.05.2025 21:09


Странный объект, напоминающий силуэт огненной птицы, который запечатлел на Солнце телескоп LASCO, скорее всего останется загадкой для ученых. Таким мнением сегодня, 26 мая, поделились сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

- Какого-то цельного объяснения так пока и не сложилось, что, впрочем, обычное дело в наблюдательной астрономии. Мы сами порой наблюдали на своих инструментах эффекты, объяснения которым так и не нашли. В настоящее время наблюдательная астрономия уверенно классифицирует 99.9 % объектов, которые видит LASCO, но 0.1 или даже 0.01 % остаются необъясненными. Птица, скорее всего, так и останется в этой группе, - предположили ученые.

Также они озвучили собственную гипотезу о том, что на снимке все же запечатлен реальный объект, который лишь проецируется на Солнце, но расположен не около аппарата, а на некотором удалении - от нескольких десятков до нескольких сот километров.

- При такой интерпретации, скорее всего, на снимке наблюдается разрушение объекта (это и образует хвост), а финальная стадия происходит с яркой вспышкой, приводящей к перенасыщению детектора (крылья птицы). Но что это за объект, понять сходу не так просто, так как процесс развивается в открытом космосе, где вроде нет прямых причин для разрушения, - предположили ученые.

Ранее, напомним, заявлялось, что телескопом могло быть запечатлено некое оптическое явление, а не реальный объект.

Фото: телескоп LASCO / Лаборатория солнечной астрономии РАН

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