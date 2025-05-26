Ученые РАН отнесли к необъяснимым объектам след «птицы» на Солнце

Странный объект, напоминающий силуэт огненной птицы, который запечатлел на Солнце телескоп LASCO, скорее всего останется загадкой для ученых. Таким мнением сегодня, 26 мая, поделились сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

- Какого-то цельного объяснения так пока и не сложилось, что, впрочем, обычное дело в наблюдательной астрономии. Мы сами порой наблюдали на своих инструментах эффекты, объяснения которым так и не нашли. В настоящее время наблюдательная астрономия уверенно классифицирует 99.9 % объектов, которые видит LASCO, но 0.1 или даже 0.01 % остаются необъясненными. Птица, скорее всего, так и останется в этой группе, - предположили ученые.

Также они озвучили собственную гипотезу о том, что на снимке все же запечатлен реальный объект, который лишь проецируется на Солнце, но расположен не около аппарата, а на некотором удалении - от нескольких десятков до нескольких сот километров.

- При такой интерпретации, скорее всего, на снимке наблюдается разрушение объекта (это и образует хвост), а финальная стадия происходит с яркой вспышкой, приводящей к перенасыщению детектора (крылья птицы). Но что это за объект, понять сходу не так просто, так как процесс развивается в открытом космосе, где вроде нет прямых причин для разрушения, - предположили ученые.

Ранее, напомним, заявлялось, что телескопом могло быть запечатлено некое оптическое явление, а не реальный объект.

Фото: телескоп LASCO / Лаборатория солнечной астрономии РАН