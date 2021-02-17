Из всех «спортивных» вузов РФ инновационный статус получила только волгоградская академия





Три высших учебных заведения Волгограда стали федеральными инновационными площадками. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ Министерства науки и высшего образования, такой статус получили ВГАФК, ВолГУ и ВолгГМУ.

Волгоградская государственная академия физкультуры оказалась единственным из 14 профильных вузов страны, включенных в перечень Минобрнауки. Проект федерального ведомства нацелен на создание инновационной структуры в сфере высшего и дополнительного образования.

ВГАФК реализует программу в сфере подготовки и повышения квалификации научных, педагогических работников и сотрудников сферы образования на основе применения современных электронных технологий. Волгоградский государственный университет займется, в том числе, разработкой методики подготовки кадров в области исследования композитных наноматериалов, а также содержательного модуля «Профилактика экстремистской идеологии в студенческой среде». ВолгГМУ будет отвечать за систему непрерывного педагогического развития преподавателей медицинского вуза.



