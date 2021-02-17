Наука

Из всех «спортивных» вузов РФ инновационный статус получила только волгоградская академия

Наука 17.02.2021 19:34
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17.02.2021 19:34


Три высших учебных заведения Волгограда стали федеральными инновационными площадками. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ Министерства науки и высшего образования, такой статус получили ВГАФК, ВолГУ и ВолгГМУ.
Волгоградская государственная академия физкультуры оказалась единственным из 14 профильных вузов страны, включенных в перечень Минобрнауки. Проект федерального ведомства нацелен на создание инновационной структуры в сфере высшего и дополнительного образования.
ВГАФК реализует программу в сфере подготовки и повышения квалификации научных, педагогических работников и сотрудников сферы образования на основе применения современных электронных технологий. Волгоградский государственный университет займется, в том числе, разработкой методики подготовки кадров в области исследования композитных наноматериалов, а также содержательного модуля «Профилактика экстремистской идеологии в студенческой среде». ВолгГМУ будет отвечать за  систему непрерывного педагогического развития преподавателей медицинского вуза.

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