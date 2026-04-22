



Ветераны специальной военной операции из числа выпускников кадровых проектов должны появляться в системе местного самоуправления России. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии «Служение».

– Опыт ветеранов СВО очень важен для реализации полезных, значимых для общества дел и проектов. Вы хорошо знаете и о федеральной программе «Время героев», и об аналогичных региональных кадровых проектах. Рассчитываю, что благодаря им в местном самоуправлении появится еще больше новых лидеров - настоящих лидеров, которые понимают, чувствуют нужды людей и делают все для того, чтобы эти проблемы были решены, – отметил Владимир Путин.

Напомним, в Волгоградской области действует региональный проект по формированию кадрового состава из числа участников СВО для органов государственной власти – «Сталинградский призыв».

Инициатором проекта выступил губернатор региона Андрей Бочаров – 2 февраля, в День 82-й годовщины Победы в Сталинградской битве, он объявил о старте программы.