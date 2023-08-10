Врачи волжской больницы имени Фишера успешно прооперировали 65-летнего жителя Воронежа, который страдал от растущей не по дням, а по часам грыжи. Как рассказали V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, обратившийся за помощью в медучреждение пациент имел также в анамнезе сопутствующее тяжелое заболевание - сахарный диабет. Кроме того, в 2021 году он перенес циркулярный инфаркт миокарда. Во время обследования, к тому же, у него нашли еще и желчекаменную болезнь. За сложного больного не рискнули взяться врачи по месту жительства – их отпугивал размер грыжи.