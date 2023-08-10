Наука

Жителю Воронежа в больнице им. Фишера вырезали уродливую грыжу размером с арбуз

Наука 10.08.2023 14:59
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10.08.2023 14:59


Врачи волжской больницы имени Фишера успешно прооперировали 65-летнего жителя Воронежа, который страдал от растущей не по дням, а по часам грыжи. Как рассказали V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, обратившийся за помощью в медучреждение  пациент имел также в анамнезе сопутствующее тяжелое заболевание - сахарный диабет. Кроме того, в 2021 году он перенес циркулярный инфаркт миокарда. Во время обследования, к тому же, у него нашли еще и желчекаменную болезнь. За сложного больного не рискнули взяться врачи по месту жительства – их отпугивал размер грыжи. 
Однако волжские медики благополучно провели операцию пациенту и избавили его в буквальном смысле от тяжкого груза, который ему приходилось на себе носить.
– Оперирующим врачом Иваном Шестопаловым была проведена симультанная операция с использованием принципов мультимодальной анальгезии. Симультанные  операции — это операции, при которых во время одного оперативного вмешательства одновременно проводится до пяти различных хирургических манипуляций. Таким образом, за одну операцию  пациенту выполнили - грыжесечение, холецистэктомию, заднюю сепарационную пластику передней брюшной стенки с использованием сетчатого импланта, – пояснили в больнице Фишера. 
Главное преимущество подобных операций – возможность уменьшить нагрузку на организм пациента, сокращение времени лечения и восстановления.
Операция прошла успешно и пациент был выписан домой на шестые  сутки без уродливого образования, которое мешало ему жить. 
Фото: больница имени Фишера / VK.com

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