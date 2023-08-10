Из всех «спортивных» вузов РФ инновационный статус получила только волгоградская академия17.02.2021 19:34
Двигатель прогресса: в Центре прототипирования ВолгГТУ рассказали, как рождаются инновации08.02.2021 07:57
Наставником ученого из Волгограда стал министр образования и науки РФ20.03.2019 10:29
На волгоградском «КАУСТИКе» начала работать базовая кафедра Волгоградского технического университета02.03.2018 12:51
Волгоградский медуниверситет завершил стройку века28.12.2017 10:34
Государственная комиссия подписала акт сдачи-приемки центра инновационных лекарственных отечественных препаратов в Волгограде. Об этом сообщил ИА «Высота 102» ректор Волгоградского государственного медицинского университета, главный внештатный специалист-клинический фармаколог Минздрава РФ, академик...