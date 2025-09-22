Солнце удивило ученых синхронным выбросом двух гигантских протуберанцев

Солнце продолжает удивлять астрономов, которые в круглосуточном режиме наблюдают за состоянием этой звезды, передает V102.RU. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, во время солнечного затмения, которое произошло 21 сентября, было зафиксировано очень редкое и красивое событие – синхронный выброс сразу двух гигантских протуберанцев.

Размер каждого протуберанца составляет около миллиона километров - примерно в 70 раз больше размера Земли. Траектория оторвавшихся от Солнца раскаленных волокон плазмы, к счастью, не задела планетные орбиты. Они прошли мимо.

Вспышки удалось запечатлеть солнечными телескопами SUVI, работающих на космическом аппарате GOES-R.

Скриншот с записи наблюдения GOES/SUV





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!