Солнце удивило ученых синхронным выбросом двух гигантских протуберанцев

22.09.2025
Солнце продолжает удивлять астрономов, которые в круглосуточном режиме наблюдают за состоянием этой звезды, передает V102.RU. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, во время солнечного затмения, которое произошло 21 сентября, было зафиксировано очень редкое и красивое событие – синхронный выброс сразу двух гигантских протуберанцев. 

Размер каждого протуберанца составляет около миллиона километров - примерно в 70 раз больше размера Земли. Траектория оторвавшихся от Солнца раскаленных волокон плазмы, к счастью, не задела планетные орбиты. Они прошли мимо. 

Вспышки удалось запечатлеть солнечными телескопами SUVI, работающих на космическом аппарате GOES-R. 

Скриншот с записи наблюдения GOES/SUV


