Здравоохранение 04.02.2021 16:49
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04.02.2021 16:49
В Волгоградской области еще одну больницу могут исключить из системы оказания помощи коронавирусным пациентам. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов заявил о работе властей в данном направлении. Окончательное решение должен принять оперативный штаб.
«Заседание, где будет рассмотрен этот вопрос, планируется уже в ближайшее время и после принятия соответствующего решения стационар вступит в штатный режим работы, потому что там уже практически все готово для перепрофилирования» - подчеркнул заместитель председателя здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. При этом он не уточнил, о каком именно медучреждении идет речь.
Напомним, пока из системы оказания медпомощи коронавирусным больным была выведена лишь волгоградская больница №12. Между тем, в последние дни количество новых выявленных случаев заражения ковидом хотя и незначительно, но снижается.
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