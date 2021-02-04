В Волгоградской области еще одну больницу могут исключить из системы оказания помощи коронавирусным пациентам. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов заявил о работе властей в данном направлении. Окончательное решение должен принять оперативный штаб.

«Заседание, где будет рассмотрен этот вопрос, планируется уже в ближайшее время и после принятия соответствующего решения стационар вступит в штатный режим работы, потому что там уже практически все готово для перепрофилирования» - подчеркнул заместитель председателя здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. При этом он не уточнил, о каком именно медучреждении идет речь.

Напомним, пока из системы оказания медпомощи коронавирусным больным была выведена лишь волгоградская больница №12. Между тем, в последние дни количество новых выявленных случаев заражения ковидом хотя и незначительно, но снижается.



