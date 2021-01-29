Сбербанк и комитет природных ресурсов Волгоградской области будут совместно реализовывать экологические инициативы
Экология 29.01.2021 11:14 Новости компаний
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29.01.2021 11:14 Новости компаний
Сбербанк и комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и совместной деятельности по улучшению качества окружающей среды на территории Волгоградской области.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, документ подписали Управляющий Волгоградским отделением Сбербанка Евгений Воеводин и председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Виталий Сазонов.
В рамках соглашения стороны договорились о совместном сотрудничестве в направлении реализации национальных и региональных проектов и государственных программ, а также формировании благоприятных условий для привлечения инвестиций и потенциальных инвесторов с целью реализации инициатив, направленных на улучшение качества и охрану окружающей среды и природопользования на территории региона.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Соглашение определяет ключевые направления взаимодействия сторон по реализации экологической повестки в Волгоградской области. Совместная работа будет направлена на реализацию совместных проектов по лесосбережению и ресурсосбережению. Уверен, что соглашение станет отправной точкой для внедрения экологических инициатив в регионе, которые будут способствовать сохранению и защите природных ресурсов».
Виталий Сазонов, председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области: «Повышение экологической ответственности крупных финансовых институтов свидетельствует об изменении отношения общества к вопросам экологии, понимании последствий, которые несет любая хозяйственная деятельность человека. Считаю, что подписанное соглашение позволит не только реализовать в нашем регионе важные природоохранные проекты, но и станет новым этапом на пути в общей экологизации сознания населения».
Как отмечают в банке, забота об окружающей среде, сохранение природного богатства, минимизация энергопотребления и формирование "зеленой" экономики – одни из ключевых экологических направлений в рамках ESG-стратегии Сбербанка. Помимо экологии в рамках данной стратегии компания фокусируется на ответственном инвестировании, создании равной доступности всех продуктов и услуг для клиентов, обеспечении инклюзивности физических офисов и цифровой среды, развитии человеческого капитала.
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