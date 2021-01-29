Директор коммунального предприятия в Волгоградской области зажимал зарплату сотрудникам

Расследования 29.01.2021 09:57
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29.01.2021 09:57
Уголовное дело о невыплате зарплаты свыше двух месяцев возбуждено в отношении гендиректора коммерческой организации, специализирующейся на подаче питьевой воды жителям одного из поселков Быковского района. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.
По данным следствия, с января 2020 года подозреваемый регулярно задерживал заработную плату четверым своим подчиненным: двум водителям, бухгалтеру и специалисту отдела кадров. По прихоти директора работники получали причитающиеся им деньги не чаще чем раз в три – четыре месяца. Общая сумма задолженности перед ними в разные периоды времени составляла почти 600 тысяч рублей.
Финансовых трудностей предприятие не испытывало, о чем свидетельствует движение денежных средств по его счетам. Погасить долг в полном объеме работодателя побудила доследственная проверка, организованная территориальным подразделением СКР. Основанием для процессуального вмешательства следователей стали результаты проверки, проведенной прокуратурой Быковского района.
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