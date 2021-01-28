Депутата-пенсионера обеспечат зарплатой в Волгоградской облдуме

Политика 28.01.2021 11:03
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28.01.2021 11:03
Депутат от партии "Единая Россия" Евгений Пыльнев переходит на постоянную работу в Волгоградскую областную думу. Такое решение сегодня принял совет регионального парламента, сообщает ИА "Высота 102". Пыльнев избрался в заксобрание в сентябре 2019 года и все это время трудился на неоплачиваемой основе. Коллеги 68-летнего члена фракции партии власти решили, что он заслужил получение депутатской зарплаты.
Евгений Пыльнев является депутатом по Волжскому одномандатному округу №10. Ранее был нардепом в Волжской гордуме. Когда политик баллотировался в парламент, то известил избирком региона о том, что в 80-ые годы прошлого века был осужден за хищение государственного или общественного имущества, совершенного путем кражи. В настоящее время есть судимость погашена.
За 2019 год депутат задекларировал доход в размере 872 тысячи рублей. В собственности у него находились два земельных участка, дом площадью почти 400 квадратных метров и доля в квартире. Из транспортных средств Евгению Пыльневу принадлежал «HYUNDAY GRAND STAREX».
Напомним, что изначально круг получающих заработную плату в областной думе был ограничен определенными должностями. Зарплата полагалась только спикеру, его заместителям, председателям комиссий и комитетов, руководителям фракций. Однако в начале нового созыва подход к оплате труда народных избранников был изменен. Депутаты решили, что по отдельным кандидатам решение о переводе на постоянную оплачиваемую работу будет приниматься персонально.
Евгений Пыльнев, который является депутатом-новичком в областной думе, задекларировал доход за 2019 год в размере 872 тысячи рублей. Его коллеги по депутатскому корпусу, которые занимают оплачиваемые должности в заксобрании, показали доходы в среднем в размере 2 миллионов рублей. Теперь у 68-летнего народного избранника Пылнева появился шанс догнать их по доходам.
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