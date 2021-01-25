Расследования 25.01.2021 12:23
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25.01.2021 12:23
Троих жителей Волгоградской области, среди которых оказался 44-летний ранее судимый мужчина, задержали в рамках уголовного дела о попытке взлома банкомата. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, происшествие случилось год назад в селе Ленинское Николаевского района.
Трое неизвестных, одетых в светлые костюмы, ночью проникли в охраняемое сторожем здание коммерческой организации. Женщина-охранник закрылась в своем помещении и вызвала полицию. Поняв, что скоро на место прибудет группа задержания, злоумышленники попытались в спешке вскрыть банкомат с помощью электроинструмента, но это им не удалось, и они скрылись. Оперативно-розыскные мероприятия проводились на протяжении года. В итоге все подозреваемые были установлены и накануне задержаны. Они находятся под стражей. За грабеж им грозит до 12 лет лишения свободы.
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