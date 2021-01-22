



Вакцинация в регионе от коронавируса продолжается, в том числе в районах области. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном комитете здравоохранения. В профильном ведомстве опровергли появившиеся в интернете сведения о том, что запись на получение вакцины остановлена.

"На сегодняшний день продолжается запись на вакцинацию по телефонам медицинских учреждений и только по Волгограду желающих привиться от коронавирусной инфекции более 7500. Все эти жители получат приглашение на прививку с конкретной датой и временем. Вакцина имеется в наличии, востребована у населения. В ближайшее время ожидается поступление еще одной партии медикаментов", - уточнили в комитете.

Пациенты, которые получили первую дозу вакцины, повторно вызовут через 21 день. В облздраве подчеркнули, что вакцина для них есть, за ними закреплен второй компонент.

На сегодняшнем брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом, речь шла о том, что в настоящее время портал Госуслуг не предоставляет возможность записаться на ближайшие дни, так как на этот период очередь уже сформирована.







