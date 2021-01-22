Здравоохранение 22.01.2021 21:31
0
22.01.2021 21:31
Вакцинация в регионе от коронавируса продолжается, в том числе в районах области. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном комитете здравоохранения. В профильном ведомстве опровергли появившиеся в интернете сведения о том, что запись на получение вакцины остановлена.
"На сегодняшний день продолжается запись на вакцинацию по телефонам медицинских учреждений и только по Волгограду желающих привиться от коронавирусной инфекции более 7500. Все эти жители получат приглашение на прививку с конкретной датой и временем. Вакцина имеется в наличии, востребована у населения. В ближайшее время ожидается поступление еще одной партии медикаментов", - уточнили в комитете.
Пациенты, которые получили первую дозу вакцины, повторно вызовут через 21 день. В облздраве подчеркнули, что вакцина для них есть, за ними закреплен второй компонент.
На сегодняшнем брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом, речь шла о том, что в настоящее время портал Госуслуг не предоставляет возможность записаться на ближайшие дни, так как на этот период очередь уже сформирована.
Реклама
В Волгоградской области коронавирус убил мужчину в расцвете лет22.01.2021 16:46
Здравоохранение 22.01.2021 16:46
В Волгоградской области «простаивает» почти половина ковидных коек19.01.2021 14:23
Здравоохранение 19.01.2021 14:23
"Я не опасна": глава Роспотребнадзора в Волгограде привилась от коронавируса19.01.2021 13:56
Здравоохранение 19.01.2021 13:56
COVID-ситуация в Волгоградской области "заморозилась"19.01.2021 12:46
Здравоохранение 19.01.2021 12:46
Поликлиника и скорая не спасли: больные COVID-19 волгоградцы боролись за жизнь до последнего16.01.2021 14:48
Здравоохранение 16.01.2021 14:48
В Волгограде не хватает доноров антиковидной плазмы16.01.2021 13:54
Здравоохранение 16.01.2021 13:54
Без надежды: в Волгоградской области коронавирус не перестает убивать16.01.2021 11:46
Здравоохранение 16.01.2021 11:46
Взрывного роста заражений COVID-19 в Волгоградской области пока не видно15.01.2021 11:53
Здравоохранение 15.01.2021 11:53
Терпеть еще долго: коронавирус в Волгоградской области не сдается14.01.2021 12:11
Здравоохранение 14.01.2021 12:11
СОГАЗ-Мед участвует в Федеральном проекте «Старшее поколение» для реализации интересов пожилых граждан13.01.2021 12:58
Здравоохранение 13.01.2021 12:58
Заката не видно: коронавирус не отпускает Волгоградскую область13.01.2021 11:43
Здравоохранение 13.01.2021 11:43
«Идет же массовая вакцинация»: в федеральных клиниках не будут требовать тесты на коронавирус от волгоградцев перед плановым лечением12.01.2021 15:53
Здравоохранение 12.01.2021 15:53
Переболевших коронавирусом волгоградцев пообещали поднять на ноги по спецметодикам12.01.2021 15:25
Здравоохранение 12.01.2021 15:25
Облздрав оценил последствия новогодних гуляний волгоградцев12.01.2021 13:42
Здравоохранение 12.01.2021 13:42
Шесть человек с COVID-19 скончались в Волгоградской области12.01.2021 12:17
Здравоохранение 12.01.2021 12:17
Реклама