Здравоохранение

Волгоградский облздрав опроверг информацию об остановке записи на вакцинацию

Здравоохранение 22.01.2021 21:31
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22.01.2021 21:31


Вакцинация в регионе от коронавируса продолжается, в том числе в районах области. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном комитете здравоохранения.  В профильном ведомстве опровергли появившиеся в интернете сведения о том, что запись на  получение вакцины остановлена. 
"На сегодняшний день продолжается запись на вакцинацию по телефонам медицинских учреждений и только по Волгограду желающих привиться от коронавирусной инфекции более 7500. Все эти жители получат приглашение на прививку с конкретной датой и временем. Вакцина имеется в наличии, востребована у населения. В ближайшее время ожидается поступление еще одной партии медикаментов", - уточнили в комитете.
Пациенты, которые получили первую дозу вакцины, повторно вызовут через 21 день. В облздраве подчеркнули, что вакцина для них есть, за ними закреплен второй компонент.
На сегодняшнем брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом, речь шла о том, что в настоящее время портал Госуслуг не предоставляет возможность записаться на ближайшие дни, так как на этот период очередь уже сформирована.


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