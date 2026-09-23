Мы
возвращаемся в Старый Свет, и сделать это пока удалось только в водном поло.
Наши ватерполисты, начиная с весны, уже сыграли на Кубке мира для первых
сборных, в целом ряде чемпионатов мира и Европы по молодёжным командам и по
младшему возрасту. Совсем недавно наши сборные привезли медали с дебютного
чемпионата мира по водному поло 4×4 в хорватском Дубровнике: мужская команда
стала серебряным призёром, уступив Испании в серии пенальти (2:2, пен. 1:3), а
женская взяла бронзу, обыграв Австралию – 3:0 по партиям. И вот теперь прошла
жеребьёвка еврокубков, возвестившая о возвращении российских клубов на
континентальную арену.
С
сезона-2022/23 по минувший 2025/26, на протяжении четырёх лет, российские клубы
были лишены возможности сражаться за европейские трофеи. В апреле 2026 года
World Aquatics полностью сняла ограничения для спортсменов из России и Беларуси
– с национальным флагом и гимном. Водное поло стало первым командным видом
спорта, в котором Россия вернулась на официальные международные соревнования
без ограничений.
Почему не Лига
чемпионов
Для
попадания в Лигу чемпионов – высший еврокубковый турнир – страна должна иметь
достаточный рейтинг. Он складывается из очков, накопленных клубами в
предшествующих сезонах. У России этих очков просто нет: четыре года простоя
обнулили рейтинг. Поэтому пока, временно, наш предел – второй по рангу в Старом
Свете Euro Cup (Кубок Европы). Победитель мужского чемпионата России последних
трёх сезонов казанский «КОС-Синтез» выступит в группе B квалификации Euro Cup с
9 по 11 октября, а вице-чемпион стартует в Кубке Конференций.
Кубок Конференций: 23
клуба, пять групп, старт 22 октября
Третий
по уровню еврокубковый турнир – Кубок Конференций – разыгрывается лишь второй
раз в истории. Первый квалификационный раунд пройдёт с 22 по 25 октября.
Жеребьёвка, состоявшаяся 21 сентября в хорватском Загребе, распределила 23
команды по пяти группам.
Формат выхода дальше
зависит от размера группы:
Три
лучших клуба из групп с пятью командами – A, B и D – пройдут во второй
квалификационный раунд.
Два лучших коллектива из групп с четырьмя командами – C и E – также пройдут дальше, а
лучшая из двух команд, занявших третье место в этих группах, определяемая в
соответствии с критериями Европейской федерации плавания, займёт 14-е и
последнее квалификационное место.
Затем
к этим 14 командам присоединятся 10 клубов, выбывших из квалификационного
раунда Еврокубка, – и борьба за трофей продолжается уже 24 командами.
Группа B:
«Спартак-Волгоград» и греческий вояж
Вице-чемпион
России волгоградский «Спартак» попал в группу B и проведёт первый раунд в
Греции. Хозяином турнира будет «Паниониос». Кроме греческого клуба соперниками
спартаковцев станут «Витория» (Португалия), «Каннштатт 1898» (Германия) и
«Задар 1952» (Хорватия). Из группы B три лучшие команды проходят во второй
раунд.
Для
«Спартака» это особенный турнир. В 2014 году команда под руководством Владимира
Карабутова завоевала Еврокубок – второй по значимости клубный трофей
континента, обыграв в финале по сумме двух встреч хорватскую «Младость» (11:5
дома и 5:9 на выезде). Спустя двенадцать лет «Спартак» возвращается на
европейскую арену.
Сборная
России имеет шансы пройти отбор на Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе, а
возвращение клубов в еврокубки – важнейший шаг на этом пути. Чем больше матчей
против европейских соперников, тем выше рейтинг и тем ближе заветная цель: Лига
чемпионов.
Александр
Веселовский
Фото:
пресс-служба «Спартак-Волгоград»