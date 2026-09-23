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Спорт

Еврокубки снова с нами! «Спартак-Волгоград» стартует в Кубке Конференций

Спорт 23.09.2026 18:36
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23.09.2026 18:36


 Мы возвращаемся в Старый Свет, и сделать это пока удалось только в водном поло. Наши ватерполисты, начиная с весны, уже сыграли на Кубке мира для первых сборных, в целом ряде чемпионатов мира и Европы по молодёжным командам и по младшему возрасту. Совсем недавно наши сборные привезли медали с дебютного чемпионата мира по водному поло 4×4 в хорватском Дубровнике: мужская команда стала серебряным призёром, уступив Испании в серии пенальти (2:2, пен. 1:3), а женская взяла бронзу, обыграв Австралию – 3:0 по партиям. И вот теперь прошла жеребьёвка еврокубков, возвестившая о возвращении российских клубов на континентальную арену.

 С сезона-2022/23 по минувший 2025/26, на протяжении четырёх лет, российские клубы были лишены возможности сражаться за европейские трофеи. В апреле 2026 года World Aquatics полностью сняла ограничения для спортсменов из России и Беларуси – с национальным флагом и гимном. Водное поло стало первым командным видом спорта, в котором Россия вернулась на официальные международные соревнования без ограничений.

 Почему не Лига чемпионов

 Для попадания в Лигу чемпионов – высший еврокубковый турнир – страна должна иметь достаточный рейтинг. Он складывается из очков, накопленных клубами в предшествующих сезонах. У России этих очков просто нет: четыре года простоя обнулили рейтинг. Поэтому пока, временно, наш предел – второй по рангу в Старом Свете Euro Cup (Кубок Европы). Победитель мужского чемпионата России последних трёх сезонов казанский «КОС-Синтез» выступит в группе B квалификации Euro Cup с 9 по 11 октября, а вице-чемпион стартует в Кубке Конференций.

 Кубок Конференций: 23 клуба, пять групп, старт 22 октября

 Третий по уровню еврокубковый турнир – Кубок Конференций – разыгрывается лишь второй раз в истории. Первый квалификационный раунд пройдёт с 22 по 25 октября. Жеребьёвка, состоявшаяся 21 сентября в хорватском Загребе, распределила 23 команды по пяти группам.

 Формат выхода дальше зависит от размера группы:

 Три лучших клуба из групп с пятью командами – A, B и D – пройдут во второй квалификационный раунд.

 Два лучших коллектива из групп с четырьмя командами – C и E – также пройдут дальше, а лучшая из двух команд, занявших третье место в этих группах, определяемая в соответствии с критериями Европейской федерации плавания, займёт 14-е и последнее квалификационное место.

 Затем к этим 14 командам присоединятся 10 клубов, выбывших из квалификационного раунда Еврокубка, – и борьба за трофей продолжается уже 24 командами.

 Группа B: «Спартак-Волгоград» и греческий вояж

 Вице-чемпион России волгоградский «Спартак» попал в группу B и проведёт первый раунд в Греции. Хозяином турнира будет «Паниониос». Кроме греческого клуба соперниками спартаковцев станут «Витория» (Португалия), «Каннштатт 1898» (Германия) и «Задар 1952» (Хорватия). Из группы B три лучшие команды проходят во второй раунд.

 Для «Спартака» это особенный турнир. В 2014 году команда под руководством Владимира Карабутова завоевала Еврокубок – второй по значимости клубный трофей континента, обыграв в финале по сумме двух встреч хорватскую «Младость» (11:5 дома и 5:9 на выезде). Спустя двенадцать лет «Спартак» возвращается на европейскую арену.

 Сборная России имеет шансы пройти отбор на Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе, а возвращение клубов в еврокубки – важнейший шаг на этом пути. Чем больше матчей против европейских соперников, тем выше рейтинг и тем ближе заветная цель: Лига чемпионов.

 Александр Веселовский

Фото: пресс-служба «Спартак-Волгоград»

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