Ландшафтный пожар бушует у СНТ «Дзержинец» на севере Волгограда

Пожарные расчеты тушат ландшафтный пожар в Тракторозаводском районе Волгограда в овраге у СНТ «Дзержинец». Ситуацию усугубляют порывы ветра, которые разгоняют пламя, сообщают очевидцы.

По данным ГУ МЧС России по региону, сообщение о ландшафтном возгорании поступило в оперативные службы в 12:10 мск. На место происшествия выдвинулись пожарные расчеты.

– Горит сухая растительность на площади примерно 1 га. Подразделения 1 ПСО производят тушение, – уточнили в оперативном ведомстве.

Фото из архива V102.RU