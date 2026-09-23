В Красноармейском районе Волгограда в непростой ситуации оказались продавцы рынка «Юбилейный», который чиновники требуют снести по решению суда. Людей, который долгие годы трудятся здесь на торговых точках, просят покинуть рабочие места.

– Ситуация непростая. Нас просто выгоняют в никуда. Приставы раздали уведомления, что мы должны в течение трех дней съехать отсюда и освободить территорию. А куда мы поедем? Нам ничего не предложили взамен, – утверждают продавцы.

По словам торгующих, приставы ссылаются на решение суда, согласно которому территория рынка «Юбилейный» должна быть освобождена от застроек.

Как стало известно ИА «Высота 102», такое решение действительно вынес арбитражный суд Волгоградской области по иску департамента муниципального имущества Волгограда. Судебная тяжба длилась с ноября 2025 года и завершилась весной 2026-го в пользу чиновников, которые требовали обязать арендатора – ООО «Внешнеторговый дом «HELP» – освободить земельный участок с кадастровым номером 34:34:080096:4190 по ул. 50 лет Октября, 5а от находящихся на нем объектов путем их демонтажа.





В судебном решении уточняется, что в составе этих объектов расположены торговые павильоны, киоски, открытые прилавки с навесами, ограждения и иные строения. Земельный участок, освобожденный от торговых рядов, арендатор должен возвратить по акту приема-передачи департаменту муниципального имущества администрации Волгограда. Также с проигравшей стороны взыскана госпошлина в сумме 50 тысяч рублей. Данных об обжаловании этого решения в апелляционной инстанции в картотеке дела нет.

В материалах дела поясняется, что договор аренды спорного земельного участка был заключен между департаментом и ООО «Внешнеторговый дом «HELP» в августе 2013 года на 5 лет для размещения торгового комплекса и автостоянки. Согласно Гражданскому кодексу РФ, арендатор может продолжат пользоваться имуществом после истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны арендодателя, а договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. При этом каждая из сторон может отказаться от договора, предупредив другую сторону за месяц, а при аренде недвижимого имущества за три месяца. Департамент муниципального имущества уведомил арендатора об одностороннем отказе от договора 26 августа 2025 года официальным письмом.

– По мнению департамента муниципального имущества администрации Волгограда договор № 758-В аренды земельного участка от 28.08.2013 прекратил действие. Исходя из смысла уведомления, департамент отказывается от договора и просит общество освободить земельный участок. Воля арендодателя направлена на прекращение арендных отношений с обществом, – поясняется в судебном решении. – Общество с ограниченной ответственностью «Внешнеторговый дом «HELP» в судебное заседание явку представителей не обеспечило, возражений относительно заявленных требований в арбитражный суд не поступало.





На кадастровой карте Волгограда под номером 34:34:080096:4190 числится земельный участок площадью 11575 кв.м. с разрешенным использованием под торговый комплекс и автостоянку. Кадастровая стоимость земли, на которой расположен рынок «Юбилейный», составляет более 25 миллионов рублей. Источники информагентства сообщили, что у чиновников уже есть планы по использованию земельного участка, где будет построен новый торговый объект.





В администрации Волгограда подтвердили, что по завершении действия договора аренды в августе 2025 года хозяйствующий субъект был уведомлен о необходимости освободить занимаемый участок от расположенных на нем некапитальных объектов. В связи с неисполнением данных обязательств муниципалитет был вынужден обратиться в судебные инстанции.

– В соответствии с решением суда от 26.03.2026, вступившем в силу в мае текущего года, хозяйствующий субъект обязан освободить занимаемую территорию. Согласно действующим правовым нормам, контроль за исполнением судебных решений осуществляет Федеральная служба судебных приставов, – сообщили в мэрии, также прояснив судьбу продавцов с «Юбилейного».

– По действующему порядку торгующие могут продолжить свою деятельность на волгоградских ярмарках и других торговых объектах, в том числе на территории Красноармейского района. Также хозяйствующие субъекты могут воспользоваться свободными местами, предназначенными для размещения НТО, – пояснили в администрации.

Оперативно прокомментировали ситуацию и в ГУ ФССП России по Волгоградской области, сотрудники которого занимаются принудительным исполнением вступившего в законную силу решения суда:

– На исполнении в Красноармейском районном отделе судебных приставов г. Волгограда находится исполнительное производство об обязании общества с ограниченной ответственностью «Внешнеторговый дом HELP» освободить земельный участок, расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. 50 лет Октября, 5А, путем демонтажа объектов, расположенных на нем, и возвратить его по акту приема-передачи департаменту муниципального имущества администрации Волгограда.

В связи с неисполнением решения суда судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора (взыскан в полном объеме), должник привлечен к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ, предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.

В случае неисполнения должником требований, содержащихся в исполнительном документе, без уважительных причин во вновь установленный срок, судебный пристав-исполнитель продолжит применение мер принудительного исполнения в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

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